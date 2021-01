tvOS 14.4 active la puce U1 du HomePod Mini

Apple a publié aujourd'hui une nouvelle mise à jour logicielle tvOS 14.4 pour l'Apple TV mais surtout le HomePod Mini. Le nouveau firmware arrive plus d'un mois après la version logicielle 14.3 qui a apporté des améliorations de performances et des corrections de bogues aux enceintes de la pomme ainsi qu'au boitier télé. Cette version va de pair avec iOS 14.4.

Le HomePod Mini est plus interactif avec tvOS 14.4

La mise à jour tvOS 14.4 (oui, l'enceinte tourne sur ce système) introduit la nouvelle fonctionnalité U1 Ultra Wide Band entre le HomePod mini et les appareils dotés d'une puce U1 comme les iPhone 11 et iPhone 12.



La version 14.4 du logiciel inclut des corrections de bogues et les nouvelles fonctionnalités suivantes avec un iPhone équipé d'Ultra Wideband (U1) :

Transmettez de la musique avec des effets visuels, audibles et haptiques de ‌iPhone‌ à ‌HomePod mini‌

Obtenez des suggestions d'écoute personnalisées sur ‌iPhone‌ lorsqu'il est à côté de ‌HomePod mini‌

Les commandes multimédias apparaissent automatiquement sans avoir à déverrouiller iPhone‌ lorsqu'il est proche de ‌HomePod mini‌

Comme nous l'avions vu pendant la bêta, iOS 14.4 ajoute des effets visuels, audio et haptiques lorsque les chansons sont transférées d'un ‌‌HomePod mini‌‌ vers un ‌iPhone compatible U1. Lorsqu'un ‌‌‌iPhone‌‌‌ est près du ‌‌‌HomePod mini‌‌‌, il commence par émettre un rythme tactile haptique doux qui devient de plus en plus rapide à mesure que l'‌‌‌‌iPhone‌‌‌‌ se rapproche jusqu'à ce que l'interface de transfert d'une chanson entre le HomePod mini‌‌‌‌ et l'‌‌‌‌iPhone‌‌‌‌ s'ouvre.



Cette fonctionnalité rend le transfert plus rapide et plus fiable sur un ‌‌‌‌HomePod mini‌‌‌‌ et un ‌‌‌iPhone, tous équipés de puces U1 qui permettent aux appareils de mieux comprendre où ils se trouvent les uns par rapport aux autres.



La mise à jour ajoute également des suggestions d'écoute personnalisées sur iPhone‌ lorsqu'il se trouve à côté du ‌HomePod mini‌ et fait apparaître automatiquement les commandes multimédias sans avoir à déverrouiller l'‌iPhone‌ lorsqu'il est à proximité du ‌HomePod mini‌.



La fonctionnalité de la puce U1 est unique au ‌HomePod mini‌ et n'est pas disponible sur le ‌HomePod‌ standard car le modèle de 2018 n'a pas de puce U1 à l'intérieur.