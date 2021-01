Vybe : La néobanque des jeunes passe à Apple Pay

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Le service Vybe prend désormais en charge Apple Pay avec la dernière mise à jour. Cette banque en ligne à destination des adolescents vise un marché de niche avec une offre gratuite et une offre adaptée. Depuis quelques jours, Vybe est compatible Apple Pay, histoire de simplifier les paiements cartes avec son partenaire Mastercard.

Publicité

Vybe : comment ajouter la carte au Wallet

Vybe propose donc le paiement mobile sans contact dans les magasins et en ligne. Pour cela, Il suffit de :

Ouvrir l’App pour voir une popup d’invitation (sinon il faut aller dans les paramètres de la carte) Cliquer sur le bouton "Ajouter à Apple Wallet" Ajouter la carte dans Apple Wallet en suivant les quelques étapes à valider Vérifier que la carte a bien été ajoutée dans Apple Wallet ou sur l'app avec le logo Apple Pay

Les services de Vybe

L’app Vybe permet d’ouvrir un compte deux minutes avec bien évidemment l’autorisation parentale. A partir de 13 ans, l’adolescent peut alors avoir accès à différents services comme la tenue de compte, une carte prépayée Mastercard, les virements instantanés, les retraits, des outils d’épargne comme l’arrondi automatique et plus encore. Si tout est gratuit, il faudra payer au-delà de 3 retraits d’argent liquide (1,50€). A noter qu’aucun découvert n’est autorisé et qu’il est possible de fixer des limites hebdomadaires de dépenses.



Vybe a séduit 170 000 jeunes en France, et est désormais concurrencé par Orange Bank ou encore Revolut qui ont récemment ajouté des offres similaires.



Télécharger l'app gratuite Vybe