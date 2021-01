Micetopia : le jeu de Crescent Moon est de sortie

Annoncé en début de mois, le dernier jeu publié par Crescent Moon Games et développé par Ninja Rabbit Studio est de sortie. Il s'agit de Micetopia, un nouveau Metroidvania déjà disponible sur Nintendo Switch depuis novembre 2020.



Ce portage mobile en pixel-art est doté d'une certaine âme qui ne laissera pas insensible les fans du genre. Voici la bande-annonce du jeu :

Bienvenue dans le royaume médiéval et magique de Micétopie, où les souris vivent librement dans un village de campagne idyllique. Malheureusement, alors que l'histoire commence, les forces du mal ont emporté toutes les souris à l'exception de l'un des anciens restants. Pouvez-vous devenir le héros de Micetopia et sauver vos villageois des sbires sombres ?

Dans Micetopia, vous jouez une souris courageuse qui doit se battre, sauter et explorer un monde rempli de mystères et qui a pour objectif de sauver ses amis. La progression du rongeur se caractérise par de nouveaux pouvoirs et de nouvelles compétences, mais aussi par de nouveaux ennemis et des niveaux forcément plus ardus. L'arc de départ ne suffira plus à un certain moment.



Côté gameplay, si les actions de base sont faciles à réaliser, certains ennemis vous donneront du fil à retordre avec la nécessité de leur donner de nombreux coups pour les envoyer dans l'au-delà, tout en esquivant leurs attaques. A chaque victoire, vous gagnerez des gemmes, de petites pierres vertes également cachées dans des jarres et qui permettent de s'acheter quelques améliorations au village. De plus, une partie puzzle avec des labyrinthes permet de varier les plaisirs.



Pour 3,49€, Micetopia affiche une belle réalisation et une durée de vie conséquente avec de l’action, de la plateforme et de la réflexion.

