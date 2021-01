Trousseau iCloud : une compatibilité à venir sur Chrome sous Windows

Hier à 21:20

Julien Russo

Quand vous choisissez un mot de passe sur un site internet, il est toujours conseillé de ne pas utiliser le même partout (même si c'est plus simple). Si cette recommandation est déjà adoptée par de nombreux internautes, il faut avouer qu'il n'est pas simple de se souvenir de tous les identifiants et mots de passe. C'est ici qu'interviennent les outils d'aide comme 1Password ou encore le trousseau iCloud. Ils vous permettent d'enregistrer vos mots de passe dans un endroit sécurisé à l'abri des regards indiscrets.

Le trousseau iCloud débarque dans Google Chrome

Les utilisateurs de Safari sur macOS ne vous diront pas le contraire, c'est extrêmement pratique quand notre navigateur internet vous propose un mot de passe enregistré dans une base de données unique, accessible dans tout l'écosystème Apple. Si aujourd'hui tous les navigateurs le proposent, les clients Apple qui possèdent plusieurs produits, mais qui sont sous Windows aimeraient bien profiter de leur trousseau. Si cette demande paraissait inimaginable il y a encore quelques années, elle est maintenant officiellement réalisable grâce à une mise à jour du logiciel iCloud sur Windows 10.



En effet, la firme de Cupertino va prochainement autoriser Google Chrome à accéder au trousseau iCloud. Résultat, les utilisateurs du navigateur le plus populaire sur Windows pourront retrouver tous les identifiants et mots de passe stockés sur leur compte iCloud.

Apple explique dans les notes de la nouvelle version qu'une catégorie "Mots de passe" va apparaitre très prochainement dans l'application iCloud.

Ironie du sort, si la fonction est annoncée sur Google Chrome sous Windows, aucune information n'est communiquée en ce qui concerne Google Chrome sur macOS. La firme de Cupertino va-t-elle vraiment oser proposer une fonctionnalité aux utilisateurs de PC Windows avec les utilisateurs de Mac ?

Peut-être qu'Apple n'est pas encore prêt psychologiquement à proposer l'une des fonctionnalités majeures de Safari à son plus gros concurrent sur macOS...

Comment activer le trousseau iCloud ?

Pour l'utiliser au quotidien, on peut vous affirmer que le trousseau iCloud est quelque chose de fantastique qui facilite la vie !

Avec cette fonctionnalité, vous allez pouvoir stocker les identifiants et mots de passe de vos comptes sur internet, mais aussi le numéro de votre carte de crédit, les mots de passe Wi-Fi, les comptes internet ainsi que plein d'autres données.

Pour accéder au trousseau iCloud, il vous faut au minimum un appareil doté d'iOS 7.3 ou d'un Mac avec macOS X Mavericks 10.9.

Les données dans un trousseau sont particulièrement sensibles et peuvent provoquer de graves dommages si elles venaient à être entre les mains de personnes malintentionnées. Apple assure que tout ce qui est stocké est minutieusement chiffré de bout en bout, il s'agit du niveau de sécurité le plus élevé qui existe.



Pour activer le trousseau iCloud, c'est simple. Prenez votre iPhone, allez dans vos réglages puis trouvez la mention "Trousseau". Vous aurez après un bouton pour activer le trousseau iCloud.

Sur Mac, il vous suffit d'appuyer sur la pomme (en haut à gauche de votre écran) puis de vous rendre dans Préférences Système. Cliquez sur Identifiant Apple puis sur iCloud sur le côté gauche de la fenêtre, c'est ici que vous pourrez activer votre trousseau.