iCloud pour Windows montre des photos appartenant à d'autres utilisateurs iCloud !

Apple en a conscience, tous les utilisateurs d'iCloud ne possèdent pas un Mac, c'est pour cela que la firme de Cupertino propose une expérience sur Windows avec l'application "iCloud pour Windows". Malheureusement, la dernière version pose un problème chez de nombreuses personnes, les forums d'entraide cumulent les remontées parfois très inquiétantes...

iCloud pour Windows a besoin d'une mise à jour

Si vous utilisez iCloud pour Windows et que vous êtes propriétaire d'un iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max, il est possible que vous rencontriez l'un de ces deux dysfonctionnements. Selon plusieurs signalements, des vidéos corrompues et des photos venant d'autres comptes iCloud apparaîtraient systématiquement lors de la navigation dans l'application. Si la première anomalie est juste "embêtante", car elle vous affichera un écran noir avec une ligne de code, la seconde est bien plus grave, car elle pose un gigantesque problème de confidentialité en vous montrant des photos qui ne vous appartiennent pas.



Les utilisateurs concernés par cette faille expliquent tous avoir eu accès à des photos qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, ils ont pu voir des photos de famille, de football, d'enfants qui jouaient ensemble, de voitures... Des photos personnelles qui devraient être visibles que par l'utilisateur qui en est à l'origine !

Voici ce que déclare un utilisateur du forum de MacRumors qui rencontre le problème à l'heure actuelle :

iCloud pour Windows corrompt les vidéos enregistrées à partir d'un iPhone 14 Pro Max, ce qui donne des vidéos noires avec des lignes de balayage. En de rares occasions, il insère des photos dans des vidéos provenant de sources inconnues, peut-être des comptes iCloud d'autres personnes. On m'a montré des photos de familles d'autres personnes que je n'ai jamais vues de ma vie, des matchs de football et d'autres photos aléatoires. Évidemment, cela est extrêmement préoccupant et ne me donne pas vraiment le sentiment d'utiliser iCloud en toute sécurité.

Est-ce qu'il existe une solution le temps qu'iCloud pour Windows revienne à la normale ?

La suppression de l'application iCloud pour Windows ne semble pas résoudre le problème, ce qui suggère que le souci se situe peut-être du côté d'Apple qui pourrait rencontre une difficulté avec son serveur. Plusieurs personnes ont signalé l’incident à Apple, qui est donc peut-être déjà au courant. Windows 11 et Windows 10 paraissent tous deux touchés par ce problème, il est possible qu'il n'affecte que les PC pour lesquelles des options particulières sont activées, telles que HDR et HEVC.



Pour le moment, Apple n'a pas réagi à ce dysfonctionnement très embêtant pour la vie privée de ses utilisateurs.



Source