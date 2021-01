iPhone 13 : un capteur télescopique comme principale nouveauté photo ?

Apple doit probablement être en train de boucler les nouveautés qu'on retrouvera sur la prochaine génération d'iPhone. Comme à son habitude, la firme de Cupertino devrait annoncer une petite "révolution" pour l'appareil photo de l'iPhone 13. Il faut dire qu'apporter de nouvelles fonctionnalités pour vos photos et vidéos est un argument majeur dans les campagnes marketing.

L'iPhone 13 avec un capteur télescopique pour un zoom enfin au niveau de la concurrence ?

Avec l'iPhone, Apple a un point faible qui perdure avec le temps, c'est celui de la qualité des photos quand vous poussez le zoom au maximum de ses capacités. Quand on compare les iPhone 12 et les derniers Samsung Galaxy S, il n'y a pas photo... Le géant sud-coréen a une avance incontestable dans ce domaine. Pour rattraper son petit retard, Apple réfléchirait à proposer un capteur télescopique dans ses iPhone 13 (du moins c'est ce qui ressort dans un récent brevet).







La firme de Cupertino a déposé un schéma du fonctionnement expliquant l'utilisation d'un composant en forme de prisme qui s'occuperait de capturer l'image pour la transférer instantanément vers un bloc central à la surface plate. Une fois que l'image est zoomé, elle serait redirigée vers d'autres composants internes. Apple semble plutôt bien organisé dans ce projet puisque les détails du fonctionnement sont extrêmement précis et d'après AppleInsider qui relaie le brevet, le fournisseur responsable de la fabrication du capteur télescopique aurait déjà été trouvé.

Voici le schéma publié dans le brevet par les ingénieurs d'Apple (voir ci-dessous).