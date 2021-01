Mac mini M1 : un modèle de consommation énergétique

La consommation électrique et la puissance thermique du M1 Mac mini mettent en évidence à quel point les nouvelles puces Apple Silicon sont beaucoup plus efficaces que les processeurs Intel qui alimentaient les modèles d'avant. Le blogueur Daring Fireball a compilé les chiffres à partir d'un document du support Apple.

Un Mac mini M1 épatant

Il y a quelques semaines, Apple a ajouté le nouveau modèle M1 à sa page de support répertoriant la consommation d'énergie et la puissance thermique de tous les modèles Mac Mini (y compris l'original de 2005, qui utilisait un processeur PowerPC G4). Les chiffres à partir de 2014 sont plutôt frappants.



Le plus remarquable : la consommation d’énergie et la puissance thermique maximales du M1 Mac Mini ne sont que légèrement supérieures aux valeurs au repos du PowerPC G4 Mac Mini 2005 d’origine. Un nouveau M1 Mac Mini fonctionnant à pleine vitesse utilise à peu près la même puissance qu'un G4 Mac Mini avec le Finder ouvert, sans rien faire.

MAC MINI Consommation au repos

(W) Consommation max.

(W) Idle thermal output (BTU/H) Max thermal output (BTU/H) 2020, M1 7 39 23 133 2018, 6-core Core i7 20 122 68 417 2014, 2-core Core i5 6 85 20 290 2006, Core Solo/Duo 23 110 79 376 2005, PowerPC G4 32 85 110 290



John Gruber suppose que l'écart entre les modèles 2014 et 2018 peut expliquer pourquoi la firme n'était pas pressé de proposer des évolutions. Apple espérait passer à sa propre puce parce qu'Intel ne livrait pas, mais a finalement été contraint de publier une version intermédiaire.

Cette lacune dans le matériel de bureau Mac […] a été considérée par beaucoup comme un signe qu'Apple avait perdu tout intérêt pour le Mac. Même après la table ronde [Mac Pro heads-up], cependant, le commentaire de Schiller «le Mac Mini reste un produit dans notre gamme» a été considéré comme un signe que même si Apple avait un intérêt renouvelé pour les ordinateurs de bureau Mac haut de gamme, le Mac Mini n'était pas une priorité.



Mais vint ensuite le très apprécié Mac Mini 2018. C'était toujours un produit important dans la gamme d'Apple ! Mais bien considéré ou pas, regardez les valeurs thermiques dans le tableau ci-dessus. Le Mac Mini 2018 a trois fois la consommation d'énergie et la puissance thermique du nouveau M1 Mac Mini - et des chiffres beaucoup plus élevés que les modèles Mac Mini 2014 qu'il a remplacés. C'est une valeur aberrante sur la ligne de tendance. Et gardez à l'esprit que le M1 Mac Mini est également un ordinateur beaucoup plus performant.



Apple n'aime pas parler de choses comme celles-ci, nous sommes donc laissés à des conjectures, mais il n'est pas difficile de regarder ce simple tableau de consommation d'énergie et de puissance thermique et de considérer que ces «années d'intervalle» dans le matériel de bureau Mac - le Mac Mini en particulier - étaient dans une large mesure le résultat du fait que les puces d'Intel étaient bien trop chaudes pour les normes d'Apple. Et qu'en 2017, Apple a craqué et a fait de son mieux avec ce qu'Intel avait à offrir, réalisant alors qu'ils avaient besoin d'une autre génération de Mac Intel (ordinateur de bureau et ordinateur portable) avant que les Mac Apple Silicon ne soient prêts.

Voilà une nouvelle preuve du savoir-faire d'Apple qui préparait sa transition vers les puces Apple Silicon depuis un moment, déçu par les performances d'Intel. Et on comprend pourquoi les MacBook Air et MacBook Pro M1 offrent une autonomie doublée et record avec près de 20 heures sans recharge.



