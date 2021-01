Nintendo Super Switch : la version "Pro" renommée ?

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

La Nintendo Switch Pro ne sortira pas sous ce nom d'après la dernière fuite en date. La firme nippone aurait choisi "Super Switch", une console plus performante et notamment capable de gérer la 4K. Mais les développeurs voient cette annonce d'un mauvais oeil. Une nouvelle qui arrive après des consoles en édition limitée comme Mario (en promo) ou Monster Hunter Rise.

Publicité

La Super Switch en 2021 ?

Les rumeurs s'intensifient autour de la prochaine console portée par le plombier à moustaches. La version "Pro" au processeur amélioré ne s’appellerait pas Switch Pro mais plutôt Super Switch. Le nom d'apparaitre lors d’une conversation sur Twitter entre un journaliste brésilien et un leaker.

Basicamente. Não fariam um bundle desses se existisse um hardware melhor disponível.



Agora é esperar pra ver se algo acontece no próximo ano fiscal.



(Super Switch*) — PH Brazil (@phluttilippe) January 27, 2021





La Super Switch serait l'occasion parfaite pour Nintendo de fêter les 30 ans de la SNES ou la Super Famicon au Japon.



Mais cette idée d'une Switch plus puissante avec un compatibilité 4K et un écran OLED ne réjouit pas les développeurs. C'est en tout cas la pensée du studio néerlandais Engine Software qui s’est justement confié sur ce sujet lors d’une interview accordée à Nintendo Everything.



Voici une partie de l'entretien :

Bien sûr, ce serait bien d’avoir plus de RAM ou un GPU / CPU plus rapide qu’avant, mais si elle est toujours considérée comme étant la même plateforme, vous devez vous assurer que votre jeu fonctionne sur tous les modèles. Ainsi, pour des raisons de compatibilité, vos performances sont alignées aux spécifications les plus basses. Nous avons déjà vu avec les systèmes améliorés antérieurs que la puissance supplémentaire n’est jamais vraiment bien utilisée pour cette raison.

Il faut savoir que nombreux sont les jeux qui sont faits pour tourner sur plusieurs générations de consoles comme c'est le cas actuellement avec la PS4 et la PS5 ou les Xbox. Les réglages graphiques sont revus à la hausse sur les plateformes next-gen. Cela devrait donc être possible pour la Nintendo.



Pour le moment, la Nintendo Switch utilise le principe de résolution dynamique afin de ne pas impacter les fréquences d’images pendant le jeu. En gros, on sacrifie la résolution pour gagner en FPS, chose que la Super Switch pourrait améliorer et ainsi permettre de sublimer The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou encore The Witcher 3 : Wild Hunt.



Rappelons enfin que Nintendo America avait récemment précisé que sa console n'en était qu'à la moitié de sa durée de vie...