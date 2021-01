Skullcandy Indy ANC : des écouteurs avec traqueur Tile à 119€

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Alors que les AirPods sont toujours au top des ventes avec plus de 50% de parts de marché en 2020, les concurrents sont de plus en plus nombreux. Parmi eux, la société Skullcandy qui relance un nouvelle version de ses Indy mais cette fois avec la réduction de bruit active. D'où le nom Indy ANC.



A 119€, soit 160€ de moins que les Airpods Pro, les Indy ANC ont de quoi plaire, surtout qu'ils s'affichent en gris et en noir.

Publicité

Aperçu des Indy ANC à 119€

Skullcandy agrandit donc sa gamme Indy True Wireless avec les Indy ANC qui intègrent la technologie Active Noise Cancellation (réduction de bruit active). Ce sont les premiers écouteurs sans fil de la marque équipés de la technologie ANC. Ils sont également dotés de la technologie Tile, afin de ne plus perdre ses écouteurs. Voilà qui met la pression sur Apple qui devrait lancer ses propres traqueurs AirTags dans les prochains mois.



Jeff Hutchings, Directeur des produits de Skullcandy a déclaré :

Les produits Skullcandy sont conçus en fonction des besoins de nos fans, et nous cherchons toujours à intégrer de nouvelles technologies à nos écouteurs.

Les Indy ANC offrent bien évidemment un son personnalisable via l'application Skullcandy pour une expérience d'écoute optimisée. On peut notamment choisir parmi plusieurs réglages d'égaliser et ajuster le niveau de réduction de bruit. Sans oublier un mode Ambient qui permet par exemple d'utiliser chaque écouteur en solo.



Les Indy ANC garantissent jusqu'à 19 heures d'autonomie totale avec l'ANC activée (et 32 heures avec le boitier), une résistance IPX4 à l'eau et à la transpiration.



Voilà une belle alternative aux AirPods qui sera en vente demain à 119€.

A propos de Skullcandy

Skullcandy Inc. est une société américaine basée à Park City, dans l'Utah, qui commercialise des écouteurs, des écouteurs, des dispositifs mains libres, des sacs à dos audio, des lecteurs MP3 et d'autres produits.