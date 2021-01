App Store : certains développeurs mentent sur la collecte des données

Julien Russo

Depuis le début du mois de décembre, Apple a mis une place un espace "confidentialité de l'app" sur chaque fiche disponible sur l'App Store. Cette catégorie a pour but d'informer les utilisateurs sur la collecte des données qu'ils subiront une fois qu'ils auront téléchargé et ouvert l'application pour la première fois. Si cela est une bonne nouvelle pour les clients Apple, certains développeurs seraient très complexés à l'idée de tout dévoiler.

Les développeurs ne jouent pas le jeu de la confidentialité

Nous vivons aujourd'hui dans un monde où chacune de nos données personnelles est un bien précieux qui est revendu à de multiples reprises. Si Apple a toujours affirmé ne pas apprécier les entreprises (comme Facebook) qui bâtissent leur business sur la collecte et la revente des données, la firme de Cupertino a compris qu'elle ne pouvait pas bannir ce type de pratique.

Au lieu de passer au conflit et de tout restreindre, Apple a fait le choix de faire prendre conscience aux consommateurs des données qui leur sont subtilisées pendant qu'ils utilisent une application iOS, iPadOS et macOS. L'entreprise profite de sa position dominante sur le marché des applications pour réveiller les esprits.

Depuis le premier jour où les étiquettes de confidentialité ont vu le jour, iPhoneSoft a mis à jour son application pour vous montrer les données qui sont récupérées pendant que vous lisez les dernières actualités Apple.

L'application iSoft va récupérer :

Les données d'utilisations

Vos identifiants

Les données diagnostics

Si nous avons été francs sur ce que nous récupérons réellement, ce ne serait pas le cas de tous les développeurs.

D'après le Washington Post, une multitude d'applications disponibles en téléchargements sur l'App Store ne donneraient pas tous les détails sur les informations qu'elles collectent sur vous.

Ce serait le cas de l'app Match 3D, Kids Video, Humble ou encore Satisfying Slime Simulator, cette dernière s'occupe de collecter vos données et de les vendre à Facebook et Google ainsi que d'autres entreprises qui sont prêtes à investir de grosses sommes !

Apple va réagir

En procédant au lancement de la catégorie confidentialité, Apple s'est probablement douté qu'il y aurait des petits malins qui ne diraient pas tout afin de donner confiance aux utilisateurs pour qu'ils téléchargent l'application.

D'après un porte-parole d'Apple, des vérifications ont déjà commencé et vont s'intensifier dans les prochains jours et les prochaines semaines !

Apple procède à des audits des informations fournies et nous travaillons avec les développeurs pour corriger toute inexactitude. Les applications qui ne divulguent pas avec exactitude les informations relatives à la vie privée peuvent voir leurs futures mises à jour rejetées ou, dans certains cas, être entièrement supprimées de l’App Store si elles ne sont pas conformes.

Si les utilisateurs ne peuvent pas toujours vérifier ce qui se passe en arrière-plan, Apple a les pleins pouvoirs et peut facilement regarder quelle application manque de conformité. On ne sait pas si les développeurs concernés auront des sanctions, mais on imagine que de nombreuses fiches d'applications vont s'actualiser dans très peu de temps !