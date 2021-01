Apple : Le budget R&D sur le T1 2021 a été de 5 milliards de dollars

Lors de l'annonce des derniers résultats financiers, nous avons pu constater la bonne santé d'Apple grâce aux différents modèles d'iPhone 12. Tous les indicateurs sont aux verts en passant par le chiffre d'affaires, le bénéfice net jusqu'à toutes les catégories de produits. Cependant, il y a une chose que n'a pas dévoilée Apple, c'est l'investissement dans la recherche et le développement.

5 milliards pour la recherche et développement

Chaque entreprise possède un budget pour la R&D, cela permet de maintenir un esprit innovateur et d'avancer à un rythme similaire aux concurrents. Comme vous pouvez le remarquer à chaque résultat financier, Tim Cook et Luca Maestri ont fait le choix de ne pas préciser le budget alloué pour la recherche et le développement.

Pourquoi ce choix ? Il n'y a pas d'explication claire, mais si Apple a choisi de ne pas révéler le budget dans ses résultats financiers, la firme californienne ne le cache pas pour autant !



Nous venons d'apprendre (grâce à des documents supplémentaires fournis par Apple) que lors des trois derniers mois de l'année dernière, l'entreprise a investi la somme de 5,163 milliards de dollars. C'est la première fois que ce budget dépasse la barre symbolique des 5 milliards de dollars, sur le trimestre précédent, la somme était de 4,978 milliards.

Comment expliquer un si gros budget ?

En général, quand une entreprise possède plusieurs projets en cours, le budget dans la recherche et le développement a tendance à flamber et atteindre des records.

Dans les différentes rumeurs que l'on peut voir circuler depuis plusieurs années, on apprend que la firme de Cupertino travaille sur une voiture électrique et connectée nommée Apple Car. Si l'entreprise a une expérience impressionnante dans les smartpones, tablettes et ordinateurs, elle est très loin d'être aussi sûre d'elle dans le secteur de l'automobile.

Pour avancer sur son projet et atteindre ses objectifs, Apple doit s'entourer des meilleurs ingénieurs et développeurs, mais aussi investir dans la recherche et le développement afin d'accroitre ses connaissances et développer ses propres technologies.



Au-delà des avancées, la R&D cherche aussi à faire des découvertes pour contourner des problèmes techniques qui pourraient mettre en pause une étape importante sur le projet en cours.

L'Apple Car n'est pas le seul projet

Cet incroyable budget de 5 milliards n'est pas que pour l'Apple Car. La firme de Cupertino s'en sert également pour ses autres projets en cours, comme les fameuses Apple Glass qui sont attendues de pied ferme par les consommateurs. Il y a aussi une rumeur d'un casque en réalité augmentée (et peut-être avec une dose de réalité virtuelle).



En dehors des nouveaux produits, la recherche et le développement apportent aussi un soutien aux futures fonctionnalités qu'on retrouvera sur les produits Apple déjà existants. Si le géant californien veut rester dans la course face à de dangereux concurrents comme Samsung, Huawei ou encore Xiaomi, il faut que l'investissement soit massif, car les autres entreprises n'hésitent pas une seule seconde à dépenser beaucoup d'argent en R&D pour trouver la prochaine "révolution" qui bouleversera notre quotidien.