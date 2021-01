Le film Palmer avec Justin Timberlake est disponible sur Apple TV+

Il y a 31 min

Alban Martin

Réagir

"Palmer", le dernier film original d'Apple est disponible. On y suit un ancien phénomène du football universitaire qui retourne dans sa ville natale après un passage à l'ombre. Eddie Palmer, c'est son nom, est incarné par Justin Timberlake.

Publicité

Palmer est disponible sur le service vidéo d'Apple

Écrit par Cheryl Guerriero, "Palmer" suit un ancien prodige du football universitaire qui, après un passage en prison, retourne dans sa ville natale pour remettre sa vie sur les bons rails. Là, il fait face non seulement à des conflits persistants de son passé, mais aussi à un défi beaucoup plus surprenant puisqu'il se retrouve soudainement en charge d'un jeune garçon unique qui a été abandonné par sa mère capricieuse.

Aux côtés de Timberlake, "Palmer" met en vedette Juno Temple, Alisha Wainwright, June Squibb et Ryder Allen. Le film est produit par Sidney Kimmel, John Penotti, Charlie Corwin, Daniel Nadler et le lauréat d'un Oscar Charles B. Wessler. Le scénario a été écrit par Cheryl Guerriero et réalisé par l'acteur Fisher Stevens.



Apple a récemment annoncé son intention de prolonger tous les essais gratuits ‌‌Apple TV+ ‌‌ jusqu'en juillet 2021, donnant ainsi aux utilisateurs plus de temps pour regarder le contenu original disponible avant de décider de s'abonner ou non. ‌‌Apple TV+ ‌‌ est disponible gratuitement depuis novembre 2019 pour ceux qui ont acheté un appareil Apple éligible en septembre 2019 ou après.



Pour les autres, ‌‌Apple TV Plus ‌‌ coûte 4,99 € par mois ou 49,99 € par an et‌‌ est disponible sur iPhone, iPad, Apple TV, Mac, consoles, dongle HDMI et Smart TV telles que Samsung, Sony et LG.



Regardez la bande-annonce vidéo :