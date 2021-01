Save Eddy Smile est de sortie sur iOS et Android

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Annoncé à la rentrée 2019, Save Eddy Smile est désormais disponible sur App Store et Play Store. Fineallday, le développeur de Sunpolis, nous livre un nouveau projet encore plus étrange avec un mélange de puzzle physique, d'armes et d'action.



Voici la vidéo de bande-annonce pour (tenter de) comprendre de quoi il en retourne :

Save Eddy Smile : un jeu original sur mobile

Save Eddy Smile est un jeu original et positif qui vous rendra plus intelligent. Voilà la description faite par le développeur du jeu. Et une fois en main, on ne peut que le constater : Save Eddy Smile est aussi original que jouissif. On se prend rapidement à relever le défi proposé avec ses 120 niveaux afin de délivrer les amis d'Eddy du malicieux Rory.



Chaque mission a été soigneusement pensée et requiert une certaine réflexion. Il faut manipuler des bombes et des aimants, tout en prenant en compte l'environnement rempli d'obstacles, de blocs et d'ennemis. Les mécaniques sont assez variés et même si les graphismes de claqueront pas le beignet des plus grands esthètes, les effets sont réussis et collent à l'ambiance générale.



Il est difficile de catégoriser Save Eddy Smile qui est une sorte de Bomberman / Tetris / Breakout. 120 missions, 8 types de bombes et 60 aimants différents à améliorer vous attendent.



Les possesseurs d'un iPhone, iPad ou Android sont invités à télécharger ce très bon petit jeu sur App Store ou sur le Google Play Store.

Télécharger le jeu Save Eddy Smile