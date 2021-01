Bons plans iOS : Dungeon Warfare, Widget Quotes, Slimes and Monsters

Hier à 21:30 (Màj hier à 21:30)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Dungeon Warfare, Widget Quotes, Slimes and Monsters. L'occasion d'économiser 26€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Picture Perfect (App, iPhone / iPad, v5.1, 33 Mo, iOS 9.0, Ashish Kumar) passe de 2,29 € à gratuit. Picture Perfect est un moyen simple et amusant de faire de belles photos en quelques secondes.



L'application apporte également des fonctionnalités que vous ne trouverez sur aucune autre application mobile telle que «ToneCurve», qui vous permet de modifier simplement en cliquant et en faisant glisser les zones que vous souhaitez modifier.



Les + : Très complet

Les + : Très complet

Des filtres, des effets, du dessin et de la retouche

Télécharger l'app gratuite Picture Perfect





La Princesse Pirate (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 156 Mo, iOS 9.3.5, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 2,29 € à gratuit. La Princesse Pirate est un livre interactif dans lequel la princesse Isabelle se rend à une fête déguisée en pirate et déclenche une incroyable aventure pleine d'action, de bateaux pirates, de monstres redoutables et de singes lanceurs de fruits.



Les + : Un livre interactif sympa pour les enfants de moins de 6 ans

Télécharger l'app gratuite La Princesse Pirate

Widget Quotes (App, iPhone / iPad, v1.0.2, 31 Mo, iOS 14.0, Nam Le) passe de 1,09 € à gratuit. Widget Quotes égayera votre journée. Il vous permet de placer des citations de personnages célèbres directement sur votre écran d'accueil. Choisissez simplement les sujets qui vous intéressent le plus et personnalisez le widget avec différents arrière-plans, couleurs et polices.



Vous pouvez également ajuster la fréquence à laquelle le widget est modifi : de toutes les 30 minutes à tous les jours. Pour ajouter le widget à votre écran d'accueil, appuyez simplement longuement sur et choisissez votre taille de widget préférée.



Les + : Une touche de philosophie sur votre téléphone Télécharger l'app gratuite Widget Quotes





Jeux gratuits iOS :

ColorFold (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.6, 203 Mo, iOS 9.0, Martin Pluisch) passe de 2,29 € à gratuit.

ColorFold est un jeu de réflexion axé sur le pliage et le déplacement de rubans colorés. Ça à l'air facile, non?



Déplacez les rubans afin de remplir tous les points de contrôle avec la bonne couleur. Superposez les rubans, utilisez les barrières comme un avantage stratégique ou utilisez le ruban réfléchissant, qui copie vos mouvements, pour aller jusqu'au bout.



Les + : Plus de 150 niveaux

De beaux puzzles Télécharger le jeu gratuit ColorFold





Symmetrain (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3.2, 47 Mo, iOS 9.0, Black Pants Studio GmbH) passe de 1,09 € à gratuit.

Faites appel à votre sens de l'observation dans ce jeu où vous devez trouver les différences de part et d'autre d'un train qui avance.



Les + : Un jeu d'action dans lequel vous travaillerez votre concentration ! Télécharger le jeu gratuit Symmetrain





Slimes and Monsters (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 35 Mo, iOS 11.0, Monte Boyd) passe de 2,29 € à gratuit. Le développeur Monte Boyd est donc de retour dans le monde du jeu vidéo mobile, avec l'annonce de Slimes and Monsters, les slimes ne seront désormais plus seuls et se feront épauler par des monstres variés : des chauves-souris, des squelettes, des araignées, des gobelins et bien d'autres...



L'autre nouveauté, c'est que les niveaux, bien que toujours aléatoires, sont plus longs et... plus difficiles à terminer. L'autre gros ajout ? Le développeur fait désormais appel à des éléments RPG : si les sorts sont toujours présents, il sera également possible d'équiper de nouvelles armes et équipements.

Télécharger le jeu gratuit Slimes and Monsters





Promotions iOS :

Kick Ass Commandos (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1.7, 424 Mo, iOS 6.0, Anarchy Enterprises) passe de 3,49 € à 1,09 €. Prenez votre mitrailleuse, votre lance-flammes, votre lance-roquettes et vos grenades. Partez à l'assaut des bases ennemies et libérez les commandos pour rejoindre votre équipe pendant que vous détruisez tout ce qui est en vue.



L'ennemi est devenu audacieux en répandant son Krystal Yayo très addictif à travers le monde, ce qui transforme tout le monde en hordes stupides de zombies. Si l'ennemi n'est pas arrêté bientôt et tous les Krystal Yayo détruits, le monde tel que nous le connaissons ne sera plus. Vous avez été choisi pour mener la mission ultime à travers le monde pour sauver vos camarades, éliminer toute la production ennemie de Krystal Yayo et tuer tous les autres que vous rencontrez!



Bonne chance commando!



Les + : Un défouloir Télécharger Kick Ass Commandos à 1,09 €





Tape (App, iPhone, v2.1.4, 24 Mo, iOS 13.2, Alexander Rutkowskij)

Un bon plan qui s'adresse à tous les nostalgiques des cassettes et des années 80's puisque l'application Tapevous offre un lecteur audio reprenant le design à l'ancienne ! Vous aurez le choix entre plusieurs styles, ainsi que toutes les fonctionnalités d'un lecteur musicale de base.



Les + : La nostalgie

Le design Télécharger Tape à 1,09 €





Dungeon Warfare 2 (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 229 Mo, iOS 9.0, Jin Man Kim) passe de 5,49 € à 2,29 €.

Dungeon Warfare 2 est la suite définitive de Dungeon Warfare, un jeu de stratégie de défense de tour assez difficile où vous incarnez un seigneur devant défendre ses donjons à l'aide de pièges mortels et d'engins insidieux face aux aventuriers avides et aux soi-disant héros.



33 pièges uniques avec 8 traits uniques pour chaque piège ! Télécharger Dungeon Warfare 2 à 2,29 €