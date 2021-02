iOS 14 : les utilisateurs sont favorables à la position d'Apple pour la confidentialité

Il y a 6 heures

Julien Russo

2

Dans la prochaine mise à jour majeure d'iOS 14, vous allez pouvoir reprendre la main sur le pistage des applications pour vous afficher des publicités ciblées. Ces annonces sont parmi les plus rentables et sont utilisées dans quasiment toutes les apps, au détriment de votre vie privée. Apple a décidé de dire STOP et de vous laisser le choix si vous souhaitez oui ou non que votre navigation soit surveillée.

Publicité

Une étude montre que les utilisateurs sont satisfaits de l'engagement pris par Apple

Dans une récente interview, Tim Cook a présenté le suivi publicitaire comme "l'un des principaux problèmes dans notre époque". Un utilisateur tout seul ne peut pas refuser d'être suivi dans sa navigation par toutes les applications qu'il possède dans son smartphone et par tous les sites qu'il visite sur internet. Imaginez une seule seconde la tonne de démarches à effectuer... Pour apporter une véritable solution à ce problème des annonces ciblées, Apple a décidé de venir soutenir la communauté d'utilisateurs qui prêtent une importance toute particulière à la collecte des données personnelles qu'ils vivent au quotidien.

Avec iOS 14.5, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad vont avoir une pop-up qui va apparaître à chaque premier lancement d'une application, celle-ci va demander si vous souhaitez être "traqué" afin d'obtenir des publicités ciblées.

Vous aurez alors le choix d'accepter ou de refuser d'être suivi afin d'obtenir une personnalisation des annonces que vous verrez. Le système est à peu près similaire à la demande de géolocalisation !



Si les entreprises comme Facebook et autres grands groupes qui génèrent de gros gains grâce aux publicités ciblées crient au scandale, les utilisateurs eux sont heureux de pouvoir enfin prendre le contrôle.

C'est en tout cas ce qui ressort d'une enquête menée par SellCell, les dirigeants de l'étude se sont rapprochés de 2 000 propriétaires d'iPhone et d'iPad aux États-Unis. La démarche n'a eu qu'un objectif, répondre à la question "Êtes-vous satisfait du changement de politique d'Apple à propos du pistage publicitaire ?"

La première étape de l'étude a cherché à savoir si les sondés étaient au courant de ce changement majeur à venir dans iOS 14. Tout le monde n'est pas à suivre l'actualité Apple tous les jours !

13% ont déclaré connaître "extrêmement bien les changements"

29% ont déclaré connaître "très bien les changements"

21% ont déclaré connaître "modérément bien les changements"

9% ont déclaré connaître "un peu les changements"

28% n'étaient pas du tout au courant de ces changements

La seconde étape consistait à prendre connaissance des inquiétudes concernant le pistage publicitaire qui est omniprésent dans les applications mobiles, mais aussi les sites internet.

Publicité

65% ont déclaré être "extrêmement ou très préoccupés"

14% ont déclaré être "aucunement inquiété par cette pratique"

La troisième étape de l'étude s'est intéressée à ceux pour qui les annonces publicitaires personnalisées étaient importantes. Au-delà de la grave violation de votre vie privée, il est vrai qu'obtenir des publicités qui vous mettront en avant des thématiques qui vous intéresseront peut s'avérer être utile dans certaines situations.

35% ont déclaré être "en faveur du suivi pour permettre des publicités en fonction de leurs intérêts"

65% ont déclaré être "en désaccord avec le suivi publicitaire et préféré des publicités basiques"

Dans le reste des informations récoltées par l'étude, 59% des utilisateurs seraient partant pour activer le suivi publicitaire si l'application venait à apporter du contenu pertinent.

74% des participants se sont dit d'accord d'activer le suivi publicitaire en échange d'une conservation des fonctionnalités actuellement gratuites dans une application. Autrement dit, si des développeurs mettent au pied du mur les utilisateurs en leur demandant de payer des fonctionnalités ou d'activer le suivi publicitaire, la seconde solution serait celle qui rencontrerait le plus de succès. Décidément, quand il s'agit de payer, la vie privée devient soudainement moins importante...



Le suivi publicitaire fera pour la première fois son apparition lors du lancement d'iOS 14.5, Apple a laissé un "sursis" pour les applications dont les revenus dépendent énormément des publicités ciblées.

Cette étude devrait conforté la décision de l'Apple Park, puisque 65% de personnes qui se disent "extrêmement ou très préoccupées" par le suivi publicitaire, ce n'est pas rien !