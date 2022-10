Apple vend les filtres de confidentialité d'écran de Kensington pour MacBook Pro (14" et 16")

Après le cube de recharge compatible MagSafe d'Anker, Apple poursuit l'ajout de nouveautés avec cette fois-ci les filtres de confidentialité pour écran de MacBook Pro de l'accessoiriste Kensington. Ce type de filtre est une merveilleuse idée contre les regards indiscrets dans les lieux publics ou sur votre lieu de travail.

Un filtre pour l'écran 14 pouces et 16 pouces des MacBook Pro

Vous n'en pouvez plus que votre collègue regarde en permanence ce que vous faites pendant que vous travaillez. Pensez aux filtres de confidentialité ! Ils ont pour objectif d'empêcher une personne se trouvant à votre droite ou votre gauche de jeter un coup d’oeil et de pouvoir lire ce qui s’affiche sur votre écran.



Apple propose depuis peu sur son Apple Store en ligne les filtres de la marque Kensington, un accessoiriste expert dans ce domaine. Voici comment Apple présente les filtres de confidentialité pour MacBook Pro 14 et 16 pouces :

Le filtre de confidentialité magnétique ultra-fin de Kensington se fixe parfaitement sur le cadre magnétique de votre MacBook Pro sans nécessiter de rubans adhésifs incommodants. Permettant la fermeture complète de l’appareil, le filtre réduit l’angle de vision à +/- 30°, ce qui limite le risque de regards indiscrets. De plus, il réduit l’exposition à la lumière bleue nocive et aux éblouissements. L’évolution vers un mode de travail hybride implique que le lieu de travail moderne ne se limite plus à un endroit unique et facile à sécuriser. Il est désormais possible de travailler n’importe où, ce qui entraîne une augmentation des risques de piratage visuel. Les personnes qui possèdent un MacBook Pro 14 pouces Apple ont besoin d’un filtre de confidentialité pouvant être fixé et retiré rapidement, sans empêcher la mise en veille de l’ordinateur portable lors de sa fermeture.

Les atouts annoncés par Apple sont nombreux :

On retrouve une réduction de la lumière bleue qui permet d’exclure les rayons nocifs jusqu'à 30%. Résultat, moins de fatigue oculaire à la fin de la journée et moins de perturbation sur vos cycles de sommeil si vous regardez un épisode de votre série préféré avant d'aller dormir.

qui permet d’exclure les rayons nocifs jusqu'à 30%. Résultat, moins de fatigue oculaire à la fin de la journée et moins de perturbation sur vos cycles de sommeil si vous regardez un épisode de votre série préféré avant d'aller dormir. Réduction importante des reflets de la lumière extérieure et amélioration de la clarté

et amélioration de la clarté Fermeture complète du MacBook Pro même quand le filtre est fixé sur l'écran. Votre ordinateur se comportera comme s'il n'avait pas de filtre, il passera instantanément en mode veille.

du MacBook Pro même quand le filtre est fixé sur l'écran. Votre ordinateur se comportera comme s'il n'avait pas de filtre, il passera instantanément en mode veille. Une fixation et un détachement très simple du cadre du MacBook Pro

Dans le coffret que vous recevez, vous aurez le filtre de confidentialité, un chiffon de nettoyage antibactérien, un support pour votre filtre et un ruban adhésif.

Attention, ces filtres ne sont compatibles que pour les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces qui ont été commercialisés par Apple l'année dernière.

Prix et expédition

Les deux filtres sont disponibles pour une livraison le lendemain ou un retrait en Apple Store. Vous pourrez obtenir le filtre de confidentialité de 14 pouces à 74,95€ ou le 16 pouces à 84,95€.



Pour ceux qui n'ont pas les derniers MacBook Pro et qui possèdent toujours d'anciennes générations, Kensington propose deux filtres de confidentialité sur Amazon :

