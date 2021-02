Nintendo : 80 millions de Switch vendues à travers le monde

Nintendo aura du mal à atteindre le nombre de DS vendues (154 millions) mais elle peut visiblement dépasser la Wii (101 millions) d'ici fin 2021. Avec 80 millions d'unités distribuées et une prévision de 27 millions de consoles écoulées en 2021, La Switch est d'ores et déjà un succès planétaire.

La Switch va-t-elle devenir la console de Nintendo la plus vendue de tous les temps ?

La Nintendo Switch ne propose pas de 4k, ray-tracing, 120 FPS... mais elle n'en reste pas moins un succès commercial qui fera date dans l'histoire des consoles. La firme japonaise vient de publier comme beaucoup d'autres entreprises ses résultats financiers pour l'année 2020 et visiblement l'argent coule à flot chez Nintendo.



En moins de neuf mois (année fiscale), Nintendo a réalisé un chiffre d'affaire de plus de 11 milliards d'euros avec 2.9 milliards de bénéfices net. En ce qui concerne le nombre de consoles vendues, 27.4 millions d'exemplaires ont été écoulés en 2020. Grâce à cette année record, la Nintendo Switch frôle les 80 millions d'unités vendues, ce qui est tout simplement exceptionnel. Si la prévision faite par la firme à savoir écouler 27 millions de consoles supplémentaires en 2021 est atteinte, les 100 millions de ventes seraient alors dépassés et cela égalerait le nombre de ventes mondiales de la Wii sortie en 2006.

La partie jeu est également une franche réussite car l'on apprend que plus de 532 millions de jeux ont étés vendues depuis le lancement de la Switch. On pense bien évidemment au jeu le plus vendu de l'année dernière, Animal Crossing : New Horizon avec plus de 31 millions d'unités mais aussi les infatigables licences Mario et Pokémon qui ne cessent de traverser les générations.



Il y a une tonne d'autres chiffres dont on aurait pu parler mais le principal se trouve dans ceux présentés juste au-dessus. En attendant la sortie cette année (selon les rumeurs) d'une Nintendo Switch "Pro" avec des performances améliorés, Nintendo nous prouve encore une fois que la qualité des jeux et surtout les licences exclusives sont les atouts principaux pour la réussite d'une console.