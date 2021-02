Abode : le système HomeKit s'offre des widgets et raccourcis

Il y a 5 min

Alban Martin

Réagir

Abode - et non Adobe - est le premier à avoir sorti un système de sécurité compatible HomeKit. Voilà que le constructeur publie une nouvelle mise à jour pour son app iOS. La version 5.3 est livrée avec de nouveaux widgets, une prise en charge des raccourcis Siri et la possibilité de filtrer les chronologies de votre appareil pour voir plus rapidement ce qui se passe chez vous.

Publicité

Abode Iota : la surveillance HomeKit au top

Abode a été le premier à proposer des systèmes de sécurité HomeKit et cela reste la meilleure option sur le marché avec la gamme Iota. Outre le produit de qualité avec capteurs d'ouverture, caméras, détecteurs de mouvement et autre sirène, l'app est très bien faite et ne nécessite pas d'abonnement.



Cette nuit, Abode a publié la mise à jour 5.2 pour son application iOS, et elle apporte des widgets pratiques qui facilitent la création d'un écran d'accueil axé sur la sécurité pour un accès rapide à l'état de l'alarme, à l'état de la porte / fenêtre et à la caméra.

D'autres changements avec cette mise à jour incluent la possibilité d'utiliser les raccourcis iOS pour gérer votre système de sécurité et la possibilité de filtrer la chronologie de vos événements. La fonctionnalité de raccourcis est agréable à voir et facilite la configuration d'options d'automatisation avec votre système Abode au-delà des automatisations disponibles dans l'application du fabricant.



La mise à jour est maintenant disponible sur l'App Store.

Télécharger l'app gratuite abode