L'app Météo détaille la pluie pour la prochaine heure sur iOS 14.5

Visible dans plusieurs pays d'après certains utilisateurs (Irlande, Angleterre, France), les précipitations s'affichent désormais minute par minute pendant l'heure à venir. Les utilisateurs ont commencé à voir apparaître des rapports détaillés dans Météo après avoir installé la version bêta d' iOS 14.5 . Apple s'appuie en toute logique sur la populaire application d'agrégation de données météorologiques Dark Sky acquise en mars dernier. L'app a été parmi les premières à tirer parti de plusieurs stations météorologiques et d'algorithmes propriétaires pour fournir des prévisions hyper-locales précises aux utilisateurs de smartphones. Apple a donc l'intention de déployer la nouvelle fonctionnalité Météo avec iOS 14.5 dans de nouveaux pays. Une fonctionnalité qui va faire mal aux concurrents comme AccuWeather qui avaient fait des précipitations détaillées un argument.

Avec iOS 14.5, Apple a lancé une nouveauté intéressante sur l'app Météo. Il s'agit des prévisions de précipitations de la prochaine heure. La fonctionnalité, actuellement proposée aux seuls utilisateurs américains, fournit des prévisions détaillées de pluie ou de neige sur 60 minutes dans l'application Météo et ses widgets correspondants. Une nouveauté qui intervient après le rachat de Dark Sky par Apple.

