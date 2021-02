Les iPhone 13 auront le meilleur capteur ultra-grand angle du marché

Il y a 2 heures

Julien Russo

3

Pour la prochaine génération d'iPhone qui sortira dès la rentrée 2021, Apple va mettre le paquet pour satisfaire les clients les plus exigeants avec la qualité des photos. Selon Thomas O'Malley et Blayne Curtis, deux analystes de la banque Barclays, Apple devrait nous impressionner avec les photographies réalisées dans un environnement peu lumineux.

Publicité

Un capteur ultra grand-angle avec une ouverture f/1.8

Depuis plusieurs semaines, les indiscrétions autour des futurs iPhone 13 commencent à s'intensifier. On a eu le droit à la rumeur de la compatibilité avec le Wi-Fi 6E ou encore à l'intégration du Touch ID sous l'écran. Aujourd'hui, deux des plus grands analystes de Barclays affirment qu'Apple devrait doté ses iPhone 13 d'un nouveau capteur ultra grand-angle, celui-ci aurait une ouverture de f/1.8 contre f2.4 pour les iPhone 12 Pro et Pro Max. L'avantage d'une telle modification matérielle permettrait d'apporter une amélioration considérable à la luminosité des photos prises dans des endroits sombres.

Si les analystes sont persuadés que cette nouveauté sera annoncée par Apple, c'est le flou total quand on leur demande "quel modèle d'iPhone 13 aura ce nouveau capteur ?". Si on suit une certaine logique, il y a de fortes chances qu'Apple propose cette nouveauté exclusivement sur les modèles "Pro".

Le rapport explique également qu'Apple va reprendre le téléobjectif de l'iPhone 12 Pro Max pour l'installer sur l'iPhone 13 Pro. Celui-ci possède une ouverture f/2.2.