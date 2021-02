Le multi-compte arrive avec Apple Card Family

L'une des principales limitations actuelles de la carte Apple, par rapport aux concurrents, est le manque de cartes supplémentaires pour les membres de la famille, et il semble que la société californienne travaille à résoudre ce problème. La sortie pourrait être liée à la version finale d’iOS 14.5 attendue pour le début du printemps, ou sur iOS 14.6 si les tests ne sont pas concluants. D’ailleurs, Apple Card en France n’a toujours pas été annoncé mais les dernières informations pointaient vers des discussions entre la firme et des établissements locaux.

Limite atteinte. [Utilisateur] a dépensé plus de [limite] ce mois-ci.

Le code d’ iOS 14.5 confirme que le propriétaire de la carte peut définir une limite de dépenses pour chaque utilisateur invité. Une fois cette fonctionnalité disponible, la carte Apple pourra être partagée avec les membres de la famille âgés de 13 ans ou plus et des options dédiées permettront aux parents de contrôler les dépenses de leurs enfants.

Partagez votre carte Apple avec vos amis et votre famille éligibles dans votre groupe familial. Construisez du crédit ensemble, suivez les dépenses et recevez de l'argent quotidien.

Appelée en interne «Madison», la nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de partager la même carte Apple avec d'autres membres d’un foyer via le partage familial iCloud. Le propriétaire de l'Apple Card peut inviter d'autres personnes à partager sa carte et à suivre les dépenses de chacun sur l'application Wallet. Le code suggère également que le compteur de Daily Cash sera également disponible pour les membres de la famille.

Apple a publié cette nuit la première version bêta d'iOS 14.5 pour les développeurs avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment le double SIM 5G, le déverrouillage de l'iPhone avec Face ID, Apple Fitness+ avec AirPlay, etc. Mais le code de la bêta iOS 14.5 révèle qu'Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité «Apple Card Family» pour les comptes multi-utilisateurs.

