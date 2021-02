La synchronisation entre un iPhone et un Mac M1 bloque certaines applications

Alexandre Godard

Certains utilisateurs auraient rencontré des soucis lors de la synchronisation de leur iPhone/iPad avec leur Mac M1. Selon les explications, certaines applications ne voudraient plus se lancer.

Attention à vos apps si vous les utilisez sur Mac M1

Si vous possédez un iPhone et un Mac M1 et que vous avez pour habitude de les synchroniser, prenez le temps de lire ces lignes. Le problème ne semble pas être présent pour tout le monde mais selon certaines personnes sur Reddit, après la synchronisation de vos deux appareils, il se pourrait que plusieurs applications ne se lancent plus correctement sur votre smartphone.

Ce problème qui dure visiblement depuis plus d'un mois n'a toujours pas été résolu mais selon un client touché par le problème, Apple est au courant. En contactant le service client et en rapportant son problème, on lui a expliqué qu'il y avait bien un souci à ce niveau-là appelé "corruption de données". La seule solution pour que tout refonctionne correctement est de restaurer votre iPhone. À noter que le problème en question est également présent sur iPad selon certaines personnes. Espérons que cela soit résolu dans la prochaine MAJ corrective d'Apple : iOS 14.5 et macOS 11.2.