Amazon déploie des camions de livraisons électriques à Los Angeles

Il y a 3 heures

Julien Russo

Il n'y a pas qu'Apple qui prend des décisions pour la protection de l'environnement. Amazon est aussi soucieux de son empreinte carbone et s'est engagé à la réduire progressivement, surtout que maintenant son service de livraison Amazon Logistics est nettement plus déployé qu'il y a quelques années. À Los Angeles, la firme de Seattle a décidé d'utiliser des camionnettes de livraison électrique de l'entreprise Rivian.

Amazon expérimente les camions de livraison électriques

Souvenez-vous, lors d'un communiqué officiel publié en septembre 2019, Amazon avait déclaré son intention d'investir dans les véhicules électriques afin de réaliser des livraisons propres. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'objectif zéro émission nette de carbone dans l'ensemble des opérations qui devra être atteint en 2040 au plus tard.

Pour réaliser cette incroyable transition (qui va mettre hors de la course une multitude de camions), Amazon a fait appel à l'entreprise Rivian, celle-ci a travaillé pendant de longues années sur un camion électrique spécialement conçues pour les livraisons. L'enjeu est énorme, puisque le constructeur se doit d'apporter une grande surface pour le stockage des colis, mais aussi une autonomie qui permettra de réaliser une journée complète de travail sans que le livreur ait besoin de mettre en pause son activité pour recharger le camion.



Amazon a déclaré en 2019 qu'elle achèterait 100 000 camions à Rivian. Cependant, avant de réaliser cet important investissement à plusieurs dizaines de millions de dollars, l'entreprise a décidé de faire des tests sur les routes de Los Angeles. En effet, depuis plusieurs semaines, les clients se font livrer leurs commandes par des camions électriques. Les premiers résultats semblent positifs puisqu'Amazon va poursuivre les tests dans 16 autres villes américaines avant le 31 décembre 2021.

L'entreprise de Jeff Bezos veut observer le comportement des camions électriques dans différentes conditions climatiques pour répondre à des questions du type "l'autonomie est-elle aussi efficace à 0°C qu'à 35°C ?" ou "la batterie tient-elle sur le long terme ?".

Rivian a déclaré que sa collaboration avec Amazon était une belle avancée pour la protection de l'environnement, de plus l'entreprise affirme que chaque camionnette a une autonomie de 150 kilomètres par charge, ce qui est largement suffisant pour une journée de livraison.



Pour l'instant, Rivian se concentre essentiellement dans les accords professionnels, mais l'entreprise propose aussi aux particuliers d'investir dans ses pick-up électriques. Le R1T est par exemple vendu au tarif de 67 500$, il propose 300 kilomètres d'autonomie par charge, un 0 à 60 km/h en 3 secondes, ainsi qu'une expérience connectée (avec connexion 4G et Wi-Fi, jumelage Bluetooth, chargeur inductif sans fil, 6 USB, 4 prises 110V et la présence d'Alexa).



