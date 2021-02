Apple annonce un programme d'affiliation pour son service Apple News+

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Si les services de streaming rencontrent énormément de succès, ce n'est pas le cas des services de presse par abonnement qui affichent des résultats assez timides. Pour accélérer le nombre de nouvelles souscriptions, Apple a décidé de lancer un programme d'affiliation où chaque souscription rapportera une jolie somme au site qui sera l'auteur du lien affilié.

Publicité

Voici Apple News+ Programme

Encore indisponible en France, Apple News+ est un service de presse où vous retrouvez les meilleurs magazines et journaux qui se rafraîchissent au même rythme que la version papier. Aujourd'hui, le service fonctionne plutôt bien, la firme de Cupertino arrive à recruter de nouveaux abonnés payants et les médias sont plutôt satisfaits de l'accord passé.

Cependant, Apple voudrait que son service rencontre encore plus de succès, pour que les souscriptions s'accélèrent, l'entreprise a eu deux choix, soit multiplier les campagnes publicitaires ou proposer un programme d'affiliation.

L'avantage de la seconde solution c'est que ce sont les sites qui s'occupent de propager les dernières nouveautés du service. Apple n'a rien à faire à part donner une commission pour apporter une motivation !

La vente par affiliation est devenue quelque chose d'indispensable chez bon nombre de grandes sociétés comme Amazon, la Fnac, Cdiscount... Tous proposent de promouvoir des produits et de toucher une commission. La majorité propose des commissions très faibles avec des pourcentages de revenus pouvant aller en dessous des 5% sur chaque vente.



Apple a décidé de proposer le même système, mais avec des commissions nettement plus attractif. En effet, dès qu'un site va générer une souscription via son lien d'affiliation, celui-ci recevra une commission de 400% (non vous ne rêvez).

Apple déclare dans un communiqué :

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre dernier programme d'affiliation - Apple News +. C'est une excellente nouvelle façon de gagner une commission supplémentaire en vous connectant à un nouveau service Apple. Apple News + paie une prime unique de 400% sur l'adhésion payante basée sur le taux du marché local. Par exemple, après la période d'essai de 30 jours, les partenaires recevront 39,99 $ par abonnement aux États-Unis et 39,99 £ par abonnement au Royaume-Uni.

Pour une souscription de 9,99$/mois, Apple versera donc la somme de 39,99$. Imaginez l'augmentation conséquente de revenus pour un site internet qui a des rentrées d'argent qu'avec les publicités, l'affiliation et les publications sponsorisées !

Dès maintenant, les sites américains, anglais, canadiens et australiens peuvent postuler pour récupérer l'approbation d'Apple afin de rejoindre le programme. Pour motiver les visiteurs à cliquer et souscrire à Apple News+, la firme de Cupertino va fournir plusieurs outils de ressources créatives de différentes tailles. Il y aura des bannières ou encore des images en plusieurs formats.