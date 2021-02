Apple cesse de signer iOS 14.3, impossible de downgrader ou restaurer

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

iOS 14.4 étant désormais disponible en version stable pour tous les utilisateurs depuis une semaine, Apple vient d'arrêter de signer iOS 14.3 sur ses serveurs. Cela signifie que les clients de la firme qui ont mis à jour leurs appareils vers iOS 14.4 ou iOS 14.5 bêta ne peuvent plus revenir à iOS 14.3.



Ainsi, depuis quelques heures, il n'est plus possible de mettre à jour ou de faire une restauration vers cette version spécifique. Idem pour iPadOS 14.3.

Publicité

Apple cesse déjà de signer iOS 14.3

iOS 14.4 a apporté des modifications à l'application Appareil photo, des corrections de bogues pour le décalage de saisie au clavier, et il inclut également la prise en charge des nouveaux cadrans Apple Watch Unity. Auparavant, iOS 14.3 était sorti en décembre 2020 avec le nouveau format photo Apple ProRAW pour les utilisateurs d'iPhone 12 Pro, ainsi que la prise en charge des AirPods Max et du service Apple Fitness+. Sans oublier la 5G en France.



Le retour aux anciennes versions iOS est courant pour ceux qui ont des appareils jailbreakés. La restauration d'un iPhone ou d'un iPad vers une version précédente d'iOS peut parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bogues importants après la mise à niveau vers la dernière version d'iOS.

Quid du Jailbreak iOS 14.4 ?

La fin de la signature d'iOS 14.3 par les serveurs d'Apple n'a pas d'incidence sur le jailbreak puisque Unc0ver n'est toujours pas compatible avec iOS 14, et le jailbreak Checkra1n gère déjà iOS 14.4, jusqu'à l'iPhone X.