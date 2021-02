Bourse : l'application Robinhood au cœur d'un scandale

Le monde de la bourse est un monde impitoyable et voilà pourquoi en ce moment même, un groupe possédant des milliers de particuliers à tenter de battre les grandes institutions. Problème, la plateforme d'investissement leur a refusé l'accès aux titres ce qui a créé une vague de mauvaises notes sur le Play Store à tel point que l'application est passé de 4/5 à 1/5. Explications.



L'application Robinhood voit sa note sur le Google Play Store divisée par 4

C'est le scandale du moment dans le monde de la bourse. Pour vous résumer la situation de manière simple, un groupe de personnes (des milliers) se sont réunis pour tenter de faire déjouer le cours de bourse de certaines actions ou du moins battre les hedge funds surpuissants. Mélangez à cela les tweets d'Elon Musk qui déchainent les passions et vous obtenez une situation inédite.



La dernière en date qui nous intéresse ici concerne l'action du groupe GameStop qui au passage est propriétaire de Micromania. Après un tweet positif du propriétaire de Tesla à l'encontre de cette action, son cours de bourse est monté de plus de 1000% entre le 14 janvier 2021 et le 28 janvier 2021. À titre d'exemple, sachez que l'action Google (GOOGL) qui est à l'heure actuelle l'une des plus puissantes de la planète et qui fait partie des GAFAM a vu son cours de bourse grimper de 1000% en 10 ans là où GameStop vient de le faire en 15 jours !

Le malaise Robinhood ?

Venons-en aux faits maintenant. Robinhood, qui n'est autre que l'une des plus grandes plateformes de trading pour particuliers aux Etats-Unis vient de créer la polémique. Après avoir vu l'action GameStop grimper de manière folle, les dirigeants ont tout simplement décider de bloquer les achat/vente autour de cette action. Cela signifie donc que plus personne ne pouvait acheter ou vendre cette action. Tous les particuliers concernés ont alors crié au scandale expliquant qu'on leur interdisait l'accès sans raison valable.



Aujourd'hui, un nouveau tournant vient de débarquer dans l'affaire. Nous ne savons pas s'ils se sont passer le mot entre eux mais sur les dernières 24 heures, l'application Robinhood a reçu tellement de dislikes (100 000 exactement) sur le Play Store qu'elle a vu sa note passer de 4 étoiles à 1 en un rien de temps. Google a d'abord bloqué cette vague de notes négatives avant de se raviser et d'expliquer qu'il n'y avait aucun prétexte valable pour ne pas accepter toutes ces mauvaises notes.



Si le sujet vous intéresse tout particulièrement, sachez que Robinhood a justifié son blocage en expliquant ne pas pouvoir sortir autant d'argent que ce que l'action GameStop était en train de demander du fait des bénéfices hallucinants des acheteurs. Ils auraient tout simplement déclaré que cela aurait pu les mettre en faillite. Mais la réalité est toujours plus complexe et oui, il est vrai qu'une hausse aussi folle qu'inattendue peut créer de graves soucis en interne mais il faut tout de même rappeler que le partenaire principal de Robinhood est l'un des fonds d’investissement les plus connus au monde. Etant donné que dans cette affaire, c'est la première fois que les particuliers font plier les grandes institutions, on pourrait se demander si Robinhood n'a pas reçu un petit coup de pression, je vous laisse vous faire votre avis.



Pour rappel, l'été dernier, un jeune garçon s'était suicidé après avoir vu sur l'application Robinhood son compte avec un déficit de 700 000 $. Ce n'était en réalité qu'un bug d'affichage mais malheureusement cet évènement tragique en plus de celui qui est en train de se dérouler actuellement montre qu'il faut rester prudent et bien être informé avant d'investir en bourse surtout si ce sont vos économies.

