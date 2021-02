La paire de HomePod est enfin gérée par macOS 11.3

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alban Martin

Réagir

Les utilisateurs ayant deux HomePod à la maison savent en général qu'ils peuvent les coupler en mode stéréo et les définir comme sortie audio sur iPhone, iPad et même Apple TV. Cependant, utiliser la paire stéréo de HomePod sur un Mac n'était pas bien gérée jusqu'à l'arrivée de macOS 11.3 bêta.

Publicité

Une nouveauté pour le HomePod dans macOS 11.3

Dans les versions précédentes de macOS, les couples de HomePods étaient disponibles en option dans l'application Musique ou pour d'autres contenus à diffuser, mais vous deviez les sélectionner à chaque fois via le menu AirPlay. En essayant de choisir des HomePod jumelés en stéréo comme option par défaut, macOS affichait jusqu'ici les côtés gauche et droit comme des sorties séparées.



Avec macOS Big Sur 11.3 bêta sorti hier soir, le système affiche désormais une paire HomePod comme une seule option dans la liste de sortie audio au lieu d'afficher chaque HomePod séparément. Une fois que vous avez cliqué sur la paire de HomePods, le système les utilisera automatiquement pour lire des sons en mode stéréo.



La nouveauté ne fonctionne pas encore de manière optimale, mais c'est toujours mieux qu'avant pour lire de la musique et des films que les haut-parleurs Mac intégrés. Ce changement vaut également pour le HomePod Mini qui peut être appairé par deux.



En fait, Apple n’a jamais implémenté AirPlay 2 sur tout le système macOS, mais uniquement dans certaines des applications natives du système. Peut-être le signe que cela va bientôt changer.



macOS Big Sur 11.3 est désormais disponible pour les développeurs et devrait sortir au printemps prochain.

© 9to5Mac