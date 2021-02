Il transforme une GameBoy en télécommande Apple TV

Le YouTuber Otto Climan a transformé une GameBoy Color en une télécommande pour Apple TV. Un défi insolite qui commence à faire le tour du web et qui tire parti du capteur infrarouge et de la matrice de boutons de la console portable de Nintendo.

Une télécommande unique pour l'Apple TV

La GameBoy personnalisée en question ne fait d'ailleurs pas uniquement office de télécommande Apple TV, c’est aussi un ordinateur de poche moderne. Cette GameBoy a un nouvel écran rétroéclairé lumineux à la place de la très old school dalle qui affichait quelques couleurs seulement.



Le produit final arbore un élégant boîtier blanc avec le logo Apple classique à six couleurs à l'arrière qui rappelle les anciens ordinateurs de la marque américaine. Mais à l'intérieur, outre l'écran nouvelle génération, le bidouiller a dû créer une cartouche spéciale capable d'exécuter différents logiciels. Climan a notamment développé sa propre ROM qui s'intègre au capteur infrarouge afin qu'il puisse être reconnu par une Apple TV. Il comprend également un logiciel qui mappe le d-pad et les boutons auxiliaires à l'interface utilisateur de l'Apple TV.

Le fait qu'Apple conserve toujours la prise en charge des télécommandes infrarouges dans les versions les plus récentes d'Apple TV, a donc facilité la réalisation de ce projet. En effet, la firme aurait pu s'en passer étant donné que la télécommande Siri utilise le Bluetooth pour dialoguer avec la box.



Vous seriez intéressé par une télécommande originale comme celle-ci ? Elle irait très bien avec la "coque" Super Nintendo vu le mois dernier.