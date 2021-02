macOS 11.2 ne règle pas les problèmes d'écran noir avec les écrans externes

Depuis la commercialisation des premiers Mac M1, des utilisateurs partout dans le monde se plaignent d'avoir un écran noir quand ils connectent leur nouveau Mac à un écran externe. Après plusieurs semaines de remontées intensives sur les forums d'entraides (dont celui d'Apple), la firme de Cupertino a décidé de réagir et vient de proposer un correctif dans la dernière version de macOS Big Sur (11.2). Cependant, problème... Rien ne serait résolu !

Les problèmes continuent

Si vous possédez l'un des nouveaux Mac M1, que vous avez un écran externe et que vous reliez votre Mac avec un câble HDMI vers DVI, vous êtes probablement concerné par ce problème.

Les utilisateurs n'en peuvent plus et commencent à s'arracher les cheveux à cause du manque d'une solution fiable proposée par Apple ! Alors que la mise à jour macOS Big Sur 11.2 était annoncée comme une nouvelle version qui solutionnerait ce défaut majeur, finalement rien n'a changé chez énormément d'utilisateurs.

Selon les possesseurs de Mac M1, il y aurait deux problèmes distincts qui reviennent le plus souvent.



Le premier concernerait un échec des ports USB-C quand il s'agit de détecter un écran externe. À cause de ce problème de reconnaissance, les écrans externes seraient inutilisables quand on les branche à un Mac M1.

Le deuxième problème concernerait à la fois les écrans DisplayPort et HDMI, dès qu'on les connecte à des concentrateurs et adaptateurs, ils affichent un écran noir au lieu d'afficher l'écran du Mac.

D'après les récentes notes de la mise à jour macOS 11.2, le problème n'est plus censé être d'actualité. Apple avait déclaré avoir corrigé ce bug :

Les écrans externes peuvent afficher un écran noir lorsqu'ils sont connectés à un Mac mini ( M1 , 2020) à l'aide d'un convertisseur HDMI vers DVI.

Malheureusement, les messages sur les forums et sur les réseaux sociaux continuent à pleuvoir et les gens commencent sérieusement à perdre patience... Il faut dire que cela fait maintenant 2 mois et demi que brancher un écran externe pose problème !

Voici le genre de message qu'on aperçoit sur Twitter, visiblement pour cet utilisateur la connexion HDMI fonctionne, mais pas l'USB-C :

Attention - La mise à jour Big Sur 11.2 brise les ports USB-C pour beaucoup. J'ai perdu mon deuxième moniteur et je ne peux utiliser que HDMI maintenant. Le support Apple n'avait pas de solution, donc je suppose que je vais attendre la 11.3 pour corriger la mise à jour 11.2 qui était censée résoudre les problèmes de moniteur externe.

Si vous êtes concerné par ce dysfonctionnement avec un écran externe, il faudra attendre la prochaine version corrective de macOS. On imagine que vu le nombre de remontées négatives à ce sujet, les ingénieurs doivent déjà être en train de travailler sur le dysfonctionnement.

