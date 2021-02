YouTube va bientôt s'arrêter sur les anciennes Apple TV

C'est bien connu, tout à une fin dans la vie et visiblement c'est au tour de YouTube se respecter cet adage. À partir du mois de mars, les possesseurs d'une Apple TV de 3ème génération ne pourront plus accéder à YouTube.

En attendant une toute nouvelle Apple TV de 6ème génération qui pourrait débarquée cette année, voici une information pas très réjouissante mais qui peut paraître compréhensible, concernant l'Apple TV de 3ème génération. Un utilisateur sur Twitter a partagé l'information qui s'est affichée sur son Apple TV au lancement de l'application YouTube.



That’s one way to fix the constant Apple TV crashes, @YouTube // cc @9to5mac @macstoriesnet @reneritchie @MacRumors pic.twitter.com/ieN8trM5mi