Snapchat évoque la baisse des revenus liée à iOS 14 et à l’anti-pistage

Il y a 5 heures

Guillaume Gabriel

Apple, au travers d'iOS 14, a fait l'annonce de l'arrivée de l’anti-pistage au sein du système d'exploitation, permettant ainsi aux utilisateurs de définir quelles sont les applications ayant le droit de les suivre, et sous quelles mesures. Cette arrivée prochaine a notamment fait grincer des dents Facebook, qui depuis, n'arrête plus de crier au scandale et d'assurer que la chute des revenus va être brutale.



Aujourd'hui, il semblerait que le réseau social Snapchat s'attende également à des revenus moins importants (ce qui est normal) et prévient ses partenaires et développeurs.

Snapchat s'inquiète de la baisse de revenus provoquée par iOS 14

Qu'elle fait couler de l'encre, cette version iOS 14.5... Depuis l'annonce de l'arrivée du programme anti-pistage sur le système d'exploitation, de nombreux acteurs du milieu se sont inquiétés des baisses de revenus à prévoir, à juste titre.



Aujourd'hui, c'est Snapchat qui fait part de ses tracas, en la personne de Derek Andersen, le directeur financier de Snap :

Il n’est pas encore clair quel sera l’impact à long terme de ces changements sur la dynamique de notre entreprise, et cela pourrait ne pas être clair avant plusieurs mois ou plus après la mise en œuvre des changements.

Malgré tout, aucune rancoeur ne semble de mise contrairement à Facebook, puisque Snap déclare avoir travaillé avec Apple pour se préparer à ce changement :

La réalité est que nous admirons Apple, et nous pensons qu’ils essaient de faire ce qui est juste pour leurs clients. L’importance qu’ils accordent à la protection de la vie privée est conforme à nos valeurs et à la manière dont nous avons créé notre entreprise depuis le tout début.

