Xiaomi dévoile un nouveau concept de téléphone avec écran "Waterfall"

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Quelle merveille ! Petit à petit, le constructeur chinois Xiaomi gagne en crédibilité et en parts de marché, cherchant à innover dans le milieu du smartphone. Ces derniers viennent de dévoiler un nouveau concept de téléphone avec écran "Waterfall", autrement dit, un écran qui se courbe autour des quatre côtés de l'appareil.



Adieu les boutons et les ports, bonjour à une dalle toujours plus grande et astucieuse, se servant intelligemment de l'espace autour du téléphone.

Xiaomi dévoile un superbe écran Waterfall

Xiaomi a donc annoncé un nouveau concept de téléphone très spécial, puisque ce dernier possède un écran impressionnant et innovant. Le Waterfall se sert des côtés de l'appareil pour prolonger l'affichage avec des courbes « cascade » à 88 degrés.

La conception de l'écran "quad-curved waterfall" à 88 ° permet aux interfaces visuelles de circuler sur la surface du téléphone comme de l'eau.

Presque tout le cadre du smartphone est couvert par un écran, tandis que son corps ne comporte ni ports ni boutons, ce qui met en avant le design futuriste. Grâce à 46 technologies brevetées auto-développées, les ports physiques et les boutons disparaissent, remplacés par des caméras sous-écran de troisième génération, une charge sans fil, des puces eSIM, des capteurs tactiles sensibles à la pression, etc.



Reste à voir s'il verra le jour !