Apple arrêterait de produire l’iPhone 12 Mini

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

13

Un nouveau rapport de William Yang de JP Morgan affirme que la chaîne d'approvisionnement d'Apple pourrait arrêter de fabriquer l'iPhone 12 mini le trimestre prochain. Une décision importante qui pourrait conditionner la sortie des différentes versions de l’iPhone 13.

Publicité

Un iPhone 12 Mini en mauvaise posture

Dans une note aux investisseurs, l'analyste de JP Morgan, William Yang, modifie certaines de ses prévisions pour la gamme actuelle d'iPhone 12 et la prochaine série d'iPhone attendue pour la rentrée scolaire 2021.



Yang pense qu'Apple fabriquera un pourcentage beaucoup plus élevé d'appareils que prévu cette année concernant les iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 Pro, ainsi que l'iPhone 11. Selon l’analyste qui a ses entrées auprès des chaînes d’approvisionnement, les prévisions de ventes pour les iPhone 12 Pro et Pro Max sont relevées de 11 millions et 2 millions, tandis que la demande à la baisse pour les iPhone 12 et 12 mini entraîne une diminution de 9 millions et 11 millions.

Yang note qu'étant donné la demande apparemment faible pour l'iPhone 12 mini, la chaîne d'approvisionnement pourrait même arrêter de le produire d'ici le deuxième trimestre de 2021.



A ce stade, il n'y a aucune indication qu'Apple arrêterait de vendre l'iPhone 12 mini ou de commercialiser le téléphone pour le reste de sa durée de vie. Il s’agit simplement d’un problème de stock qu’Apple voudrait écouler.



Mais cette nouvelle fait suite à de nombreux rapports selon lesquels l'iPhone 12 mini d'Apple est l'iPhone 12 le moins populaire, ne représentant que 6% des ventes. Espérons pour les fans de ce format qu’il reviendra en 2021 en tant qu’iPhone 13 Mini, aux côtés des iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.