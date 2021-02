La cryptomonnaie bientôt accessible via votre Apple Wallet ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

1

Apple Wallet pourrait devenir un espace d'échange de cryptomonnaie. Tels sont les propos d'un analyste qui estime qu'Apple pourrait générer des milliards en opérant de la sorte, ce qui laisse présager que la marque à la pomme est sûrement déjà en pleine réflexion sur le sujet.

Apple bientôt dans la crypto ?

Apple a développé son service Apple Pay depuis des années à tel point qu'il est devenu indispensable pour certaines personnes au quotidien. L'application native d'Apple nommée Wallet vous sert de portefeuille virtuel et vous pouvez y stocker votre carte bancaire ainsi que toute sorte de cartes comme la carte de cinéma, les cartes de fidélité...



Cependant il y a un domaine qui fait de plus en plus parler de lui mais qui n'est pas encore présent au sein du Wallet, à savoir la cryptomonnaie. Cette monnaie virtuelle connue vaguement par le grand public ne cesse de s'implanter de plus en plus dans notre quotidien. On pense par exemple à Elon Musk qui pas plus tard qu'hier à investit pas moins de 1.5 milliard de dollars dans une cryptomonnaie ou encore PayPal il y a quelques mois qui a annoncé l'arrivée de ce genre de monnaie sur sa plateforme.

Apple n'est donc pas encore présent sur le sujet mais il se pourrait que cela finisse par arriver. Selon l'analyste de RBC Mitch Steves, Apple songerait à se lancer dans l'échange de cryptomonnaie via l'Apple Wallet. D'après lui, si tel était le cas, Apple pourrait générer pas moins de 40 milliards en deux ans et propulser les Etats-Unis au rang de leader dans le domaine. Il est vrai que vu sous cette angle-là, il y a fort à parier pour qu'un jour ou l'autre, Apple nous parle de crypto.

La base d'installation d'Apple est de 1,5 milliard, et même si nous supposons que seuls 200 millions d'utilisateurs effectueraient des transactions, c'est 6,66 fois plus grand que Square. Par conséquent, l'opportunité de revenus potentiels dépasserait 40 milliards de dollars par an.

