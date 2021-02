Spotify teste les paroles synchronisées à la musique sur son app américaine

C'est une fonctionnalité qui existe depuis pas mal de temps sur Apple Music, mais qui manque cruellement à Spotify. L'évolution des paroles en fonction de la progression de la lecture de la musique est quelque chose de formidable puisque l'utilisateur n'a pas à chercher où se trouvent les paroles. Un système automatique s'en charge en temps réel !

C'est une découverte signée Engadget, plusieurs utilisateurs américains ont en ce moment l'occasion de tester les paroles synchronisées à la musique sur Spotify. Le principe est simple, suivant les morceaux (tous ne sont pas éligibles), l'utilisateur peut voir défiler les paroles d'une musique en direct. Celles-ci se mettent en surbrillance quand l'artiste est en train de réciter le texte.

Cette fonction est passée par la case "bêta" dans plusieurs pays dans le monde. Aujourd'hui, seuls 26 pays (Brésil, Mexique, Vietnam, Hong Kong l'Inde, la Thaïlande...) possèdent "officiellement" les paroles synchronisées à la musique.

Un porte-parole de Spotify a déclaré :

Nous pouvons confirmer que nous testons actuellement notre fonctionnalité de paroles à un certain nombre d'utilisateurs aux États-Unis. Chez Spotify, nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests dans le but d'améliorer notre expérience utilisateur. Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à notre expérience utilisateur plus large et d'autres ne servent qu'à un apprentissage important. Nous n'avons pas d'autres nouvelles à partager pour le moment.