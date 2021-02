Apple et Prepear sont arrivés à un accord pour le logo "poire"

En août 2020, Apple décidait d'intenter une action en justice contre une société appelée Prepear. La raison ? La société affichait un logo en forme de poire, qui, selon Apple, était trop similaire à la mythique pomme. Aujourd'hui, cependant, les deux parties sont parvenues à un accord et Apple laissera Prepear utiliser son logo avec un changement subtil.

Apple fait un pas vers Prepear



Prepear est une spin-off du service Super Healthy Kids et propose des recettes saines et une liste d'épicerie numérique via une application mobile. Ce que reprochait Apple à Prepear c'est l'utilisation d'une identité composée d'un motif de fruit minimaliste accompagné d'une feuille à angle droit. Pour la firme de Cupertino, c'était un fait délibéré pour donner une "impression commerciale similaire". Pour faire changer d'avis Apple, Prepear a du procéder à un petit changement.



Une nouvelle demande adressée au comité d’appel et d’appel de l’Office des brevets et des marques des États-Unis a révélé que les deux sociétés étaient en train de négocier un accord. Ces documents publiés sur l'USPTO montrent qu'Apple a déjà consenti au règlement, qui a ensuite été confirmé par le cofondateur de Prepear Russ Monson. Ce dernier a déclaré que la seule demande de modification du logo concerne la feuille. Elle a été légèrement revue comme vous pouvez le constater :



Le site Web de l'application affiche déjà le nouveau logo et il sera ajouté à d'autres plates-formes dans les semaines à venir. Rappelons que la pétition «Save the Pear» sur Change.org pour soutenir la "poire" face à Apple avait obtenu près de 270 000 signatures. Apple n'a pas fait de commentaire.