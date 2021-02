Apple remplace gratuitement les batteries des MacBook Pro 2016/2017

Pour vérifier le modèle d’ordinateur, allez dans le menu Pomme  > À propos de ce Mac. Les modèles de MacBook Pro 2016 et 2017 figurent dans la liste ci-dessous :

Selon un nouvel article d'assistance publié sur le site d'Apple, un petit nombre d'utilisateurs de MacBook Pro rencontrent un problème avec la batterie qui ne se charge plus, même après la mise à jour d’hier soir. Apple explique que les appareils concernés afficheront le message «Réparation recommandée» dans le menu de la batterie lors de l'exécution de macOS Big Sur 11.2.1 ou de la dernière mise à jour supplémentaire de macOS Catalina 10.15.7. Si tel est le cas, Apple la remplacera gratuitement.

Suite à la sortie de macOS Big Sur 11.2.1 avec la correction du bug qui empêchait la batterie du MacBook Pro de se recharger, Apple vient d'annoncer que la société remplacera gratuitement les batteries des modèles de MacBook Pro 2016 et 2017 qui ne se chargeront pas au-delà de 1%.

