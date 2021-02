Instagram devient plus strict pour les utilisateurs offensants en message privé

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

Depuis toujours, de nombreux utilisateurs sur Instagram se font insulter et sont victimes de racisme dans les messages privés. Pour contrer cette tendance qui gâche l'expérience utilisateur de millions de personnes, le réseau social de Mark Zuckerberg vient d'annoncer prendre des mesures encore plus strictes pour les utilisateurs qui font l'objet de signalement.

Instagram durcit ses règles

Insultes, harcèlement, racisme, menace... Certaines personnes sur Instagram vivent un véritable enfer chaque jour dans leurs messages privés.

Pour mettre fin à ce problème qui ne cesse de s'intensifier avec le temps, Instagram vient d'annoncer passer au niveau supérieur avec les personnes qui ne respectent pas le règlement de l'app.

Auparavant, quand une personne était sanctionnée après un message privé offensant, celle-ci se voyait dans l'impossibilité d'expédier de nouveaux messages privés. Aujourd'hui, selon la gravité du signalement, une désactivation temporaire ou définitive du compte pourra avoir lieu.



Si Instagram prend cette décision maintenant, c'est suite à une histoire qui a fait beaucoup de bruit au Royaume-Uni. Plusieurs joueuses féminines de l'équipe de Manchester United et des joueurs de l'équipe de Chelsea ont été envahies d'insultes et de propos racistes dans leurs messages privés sur Instagram.

Si les joueurs ne se sont pas plaints publiquement dans les médias, trois clubs de foot anglais ont rédigé et publié une déclaration commune pour dénoncer ces pratiques scandaleuses envers leurs joueurs.

Ces trois clubs sont Manchester City, Liverpool et Everton.



Aussitôt la déclaration publiée, Instagram n'a pris que quelques jours pour prendre de nouvelles mesures de modération en ce qui concerne le signalement des messages privés. Décidément, les choses changent vite quand l'affaire devient publique et commence à faire parler d'elle dans les médias !

Instagram vient de publier un communiqué officiel pour décrire sa nouvelle approche :

Aujourd'hui, nous annonçons que nous prenons des mesures plus sévères pour les gens qui enfreignent nos règles dans les messages privés. Actuellement, lorsqu'une personne envoie des messages qui enfreignent nos règles, nous lui interdisons d'envoyer d'autres messages pendant une période déterminée. Maintenant, si quelqu'un continue d'envoyer des messages violents, nous désactiverons son compte. Nous désactiverons également les nouveaux comptes créés pour contourner nos restrictions de messagerie, et nous continuerons à désactiver les comptes que nous trouvons qui sont créés uniquement pour envoyer des messages abusifs.

Instagram rappelle aussi qu'au-delà du traditionnel signalement, il est aussi possible d'utiliser des outils qui permettent de se protéger des messages indésirables. Comme sur Twitter, des filtres de mots, phrases ou d'émoticônes sont disponibles pour éviter de recevoir des messages précis.



