L'App Store génère des milliards grâce aux applications avec abonnement

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Une fois l'année écoulée c'est l'heure des bilans et comparaisons en tout genre. Celui-ci nous donne un aperçu des revenus qu'ont générés les applications par abonnement sur l'App Store en 2020. D'après ce qu'on peut lire, c'est nettement en progression par rapport à 2019.

L'App Store : une mine d'or pour Apple

Un nouveau rapport fait par les équipes d'analyse de Sensor Tower dévoile la somme que rapporte certaines applications disponibles sur l'App Store. On apprend tout d'abord que les 100 applications (hors jeux vidéo) les plus populaires qui proposent un service d'abonnement ont générés pas moins de 4.5 Milliards de dollars en 2020 contre 3.6 Milliards en 2019 soit une hausse de 25%. Encore mieux, si l'on inclut les jeux dans ce classement, on note pas moins de 10.3 Milliards de dollars générés en 2020 contre 7.8 Milliards en 2019 soit une hausse de 34% sur 12 mois.

La comparaison avec le Play Store de Google a bien évidemment été évoquée et surprise (ou pas), les utilisateurs de l'App Store semblent dépensés plus que leurs compères sur Android même s'il faut noter que c'est le Google Play Store qui enregistre la plus grosse progression entre 2019 et 2020.

Les consommateurs ont historiquement dépensé plus sur l 'App Store que sur le marché de Google, et il en va de même pour les applications d'abonnement. À l'échelle mondiale, les 100 meilleures applications d'abonnement de l 'App Store ont généré 10,3 milliards de dollars en 2020, en hausse de 34% par rapport à 7,8 milliards de dollars l'année précédente. Pour ce qui est des 100 meilleures applications sur le Google Play Store, on enregistre 2,7 milliards de dollars en 2020 en hausse de 42% en glissement annuel par rapport à 1,9 milliard de dollars en 2019.

Un deuxième classement plus approfondi a été effectué et il révèle les applications qui ont gagnés le plus d'argent en 2020. Pour ce qui est de l'App Store, on retrouve YouTube en pole position suivie de Tinder et Disney+.