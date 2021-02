Les conseils d'Apple pour photographier des fleurs avec l'iPhone 12 Pro

Il y a 1 heure

Alban Martin

La Saint-Valentin de ce dimanche marque un rendez-vous important pour une grande partie des couples, mais aussi les fleuristes (un peu moins les restaurants cette année). Pour l'occasion, Apple a publié un article détaillé sur "Comment capturer de superbes photos florales avec les modèles iPhone 12 Pro." La firme a fait appel à un photographe floral professionnel pour nous distiller quelques conseils pour une variété de sujets, même au-delà des fleurs.





Apple veut nous aider à tirer le meilleur parti de ses systèmes de caméras inclus dans les iPhone 12 Pro.

Comment prendre de belles photos avec l'iPhone 12 Pro

Nathan Underwood de Tulipina (@tulipinadesign), l'un des principaux studios de design floral au monde, affirme que les systèmes de caméra avancés des modèles iPhone 12 Pro ont contribué à donner une plus grande latitude à sa photographie florale.



Des fonctionnalités telles que Apple ProRAW, le nouveau scanner LiDAR, le mode Portrait amélioré et bien plus encore facilitent plus que jamais la prise de photos de qualité avec l'iPhone 12 Pro / Pro Max.



Nathan explique son approche pour photographier des arrangements floraux, de la configuration et du cadrage à l’utilisation du mode Portrait, de ProRAW et de l’édition.

Installation

Tout commence par l'éclairage. Recherchez la lumière naturelle diffuse, venant idéalement de côté. Si à l'intérieur, cela se produit généralement en installant environ 0,5 à 1 mètre d'une fenêtre. Si vous êtes à l'extérieur, trouvez un espace avec une lumière uniforme, en évitant les points chauds et les ombres. Souvent, cela signifie rechercher un endroit avec une ombre constante.



Le composant suivant est l'arrière-plan, qui est aussi simple que de trouver un arrière-plan neutre (les gris et les bleus fonctionnent très bien) avec un motif minimal. Évitez les briques, les rayures, les points et autres motifs distrayants. Le sujet doit vraiment ressortir, et cette combinaison d'éclairage et d'arrière-plan fera forcément l'affaire.

Cadre

Pour les natures mortes, cadrer la photo est la clé. Bien que vous puissiez recadrer plus tard, obtenir une photo correctement cadrée sous le bon angle et la bonne perspective est essentiel pour vous assurer que vous disposez de la meilleure photo avec laquelle travailler. Avec l'iPhone, Nathan presque toujours l'objectif avec la distance focale la plus proche. Sur les modèles iPhone 12 Pro, il s'agit de la caméra téléobjectif.



Lorsque vous capturez un arrangement floral, placez le sujet au centre et assurez-vous que le cadre est uniformément rempli. Le photographie a tendance à tenir les appareils photo, y compris l'iPhone, et à utiliser un léger angle vers le bas (quelques degrés seulement) par rapport au sujet. Cela garantit que vous pouvez voir le vase, mais aussi obtenir une grande profondeur et une mise en valeur des fleurs.



Rappelons que la caméra téléobjectif offre une plage de zoom optique 2x sur l'iPhone 12 Pro et 2,5x sur l'iPhone 12 Pro Max.

Mode portrait

Le mode Portrait capture avec une sensation de profondeur qui peut être manipulée lors de l'édition dans l'application Photos, ce qui permet un éventail incroyable de créativité. Ceci est particulièrement utile lors de la prise d'arrangements floraux, compte tenu de leur complexité et de leur dimensionnalité. Si vous êtes nouveau dans la photographie de natures mortes, le mode Portrait est votre meilleur ami.

Modification dans l'application Photos

Il y a quelques modifications que Nathan applique à 9 fois sur 10, qui sont toutes effectuées dans l'application Photos.



Par exemple, il se concentre sur le recadrage ou le rapport hauteur / largeur, l'exposition, la saturation et la chaleur. Pour trouver ces outils dans le flux de travail Modifier dans Photos, appuyez sur une photo pour l'afficher en plein écran, puis appuyez sur l'icône de cadran en bas et faites défiler toutes les différentes options.



Recadrez la photo au besoin pour que les fleurs remplissent tout le cadre. De petites augmentations de l'exposition éclairent le cadre et permettent à l'agencement de ressortir, en particulier sur un écran mobile.

Pour les compositions florales et autres natures mortes colorées, le fait de dépasser légèrement la saturation (moins de 10) fait ressortir les couleurs et leur permet de se démarquer.

Enfin, ajustez la chaleur de la photo. En général, cela signifie refroidir légèrement l'image pour un effet apaisant élégant qui est également toujours très fidèle à la réalité.

Apple ProRAW

Quelque chose de très excitant pour le professionnel interviewé est l'introduction d'Apple ProRAW sur les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, qui fournit le maximum absolu d'informations d'image pour appliquer des modifications plus profondes à posteriori. Cela signifie que vous pouvez désormais capturer et exporter des images RAW de manière native avec l'iPhone, ce qui permet de nouvelles possibilités créatives, et pour lui, c'est un gain de temps dans son flux de travail professionnel de post-production normal avec son reflex numérique.



Pour tirer le meilleur parti d'Apple ProRAW, Nathan modifie généralement l'image dans Adobe Lightroom. Dans Lightroom, il fait globalement les mêmes modifications que dans l'application Photos - recadrage ou rapport hauteur / largeur, exposition, saturation et chaleur - mais pour les natures mortes florales, en particulier, il préfère ce logiciel pour mettre en valeur des fleurs particulières en utilisant le Outil de filtre radial, qui me permet de sélectionner une petite zone dans laquelle effectuer des modifications spécifiques.