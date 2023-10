Voici les conseils d’Apple quand vous achetez un iPhone d’occasion

Vous prévoyez d’acheter un iPhone d’occasion à un proche ou à un inconnu sur un site spécialisé comme Leboncoin ? Soyez vigilant, car les arnaques sont nombreuses. Pour éviter une mauvaise expérience, Apple donne désormais des conseils via une fiche d’assistance sur son site américain !

Pourquoi acheter un iPhone d’occasion ?

Acheter un iPhone d’occasion offre deux avantages principaux. Premièrement, les produits Apple sont réputés pour leur durabilité, assurant une longévité accrue même pour les appareils d’occasion. Deuxièmement, la société fournit un support pour les mises à jour logicielles sur plusieurs générations d’appareils, garantissant que même les modèles plus anciens restent à jour et sécurisés.

Si vous achetez en ligne

La prudence est primordiale lors de l’achat en ligne. Assurez-vous d’acheter chez un vendeur fiable en vérifiant les avis et évaluations des clients précédents. Examinez attentivement la politique de retour et renseignez-vous sur le processus de certification des appareils du vendeur. Posez des questions détaillées concernant l’état physique et les antécédents de service de l’iPhone, abstenez-vous de prendre des iPhone verrouillés par activation. Une inspection minutieuse de l’appareil dès sa réception est également impérative.

Si vous achetez en personne ou inspectez après achat

Dans le cas où l’achat se fait en personne ou lors de l’inspection post-achat, une vérification approfondie de l’état physique, y compris des rayures sur l’écran, les côtés, et l’arrière de l’appareil est essentielle. Inspectez le connecteur Lightning/USB-C, allumez l’appareil et assurez-vous qu’il fonctionne normalement. En cas de verrouillage, le vendeur doit être en mesure de le déverrouiller ou de désactiver le verrouillage d’activation.

État et historique de l’iPhone

Apple recommande de se rendre dans Réglages > Général > Informations pour vérifier les pièces éventuellement remplacées et comprendre leur étiquetage. Cela peut inclure si une pièce est une pièce Apple d’origine ou si son origine est inconnue.

Vérification de l’état de la batterie

L’état de la batterie est crucial pour le fonctionnement optimal de l’iPhone. Accédez à Réglages > Batterie > État de la batterie pour évaluer sa capacité maximale et prendre connaissance des messages importants concernant la santé de la batterie.

Vérification du verrouillage de l’opérateur

Il est important de vérifier si l’iPhone est verrouillé par un opérateur spécifique. Pour ce faire, allez dans Réglages > Général > Informations. La mention “Aucune restriction de carte SIM” indique que l’appareil est déverrouillé.

Testez les fonctions de l’iPhone

N’oubliez pas de tester toutes les fonctionnalités de l’iPhone, y compris la connexion Wi-Fi, le fonctionnement des boutons et du commutateur sonnerie/silencieux (pour les gammes inférieures à l’iPhone 15), la caméra, les haut-parleurs, le microphone et l’affichage.



Être minutieux dans la vérification de ces points peut protéger contre l’achat d’un appareil défectueux ou non conforme aux attentes. Si des problèmes surviennent au cours de ces vérifications, il est conseillé de reconsidérer l’achat ou de retourner l’appareil si l’achat a déjà été effectué.



Chacun de ces conseils est crucial pour garantir une expérience d’achat d’iPhone d’occasion sécurisée et satisfaisante. Apple mise sur la sensibilisation des consommateurs pour garantir que chaque achat, même d’un appareil d’occasion, soit une expérience positive et enrichissante.