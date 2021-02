Google Chrome bêta sur iOS permet le déverrouillage des onglets privés via Face ID

Il y a 5 heures

Julien Russo

Google le sait, avec son navigateur Chrome il reste encore beaucoup à faire pour convaincre les utilisateurs de Firefox, Safari, Opéra, Edge... Cependant, la firme de Mountain View n'a pas dit son dernier mot et compte continuer à innover, comme elle vient de le faire avec cette fonctionnalité. Actuellement en phase de bêta, il sera bientôt possible de verrouiller ses onglets privés et de les déverrouiller avec Face ID/Touch ID.

Une merveilleuse idée

Si Apple a été l'une des premières entreprises à prendre des mesures drastiques pour protéger la vie privée de ses utilisateurs, cette tendance de la confidentialité "plus poussée" commence à se propager chez de nombreuses entreprises américaines, dont Google. La firme a compris que les utilisateurs cherchent une meilleure protection de leur activité en ligne et que leurs données soient en sécurité en cas du vol de leur smartphone.



Dans la bêta de Google Chrome, le média 9to5Google a repéré une nouveauté assez surprenante et très bien pensé !

Les utilisateurs qui participent au programme de bêta peuvent dès maintenant obtenir une meilleure sécurisation de leur navigation privée. En effet, Google propose maintenant de déverrouiller automatiquement les onglets privés quand vous partez de l'application et que vous revenez. À chaque fois que vous voudrez accéder à un onglet qui est verrouillé, le Face ID ou le Touch ID de votre iPhone se déclenchera pour vérifier si vous êtes bien l'utilisateur de l'iPhone.

Résultat, si quelqu'un essaie de regarder les onglets que vous n'avez volontairement pas fermés sur Chrome iOS, il sera impossible d'y accéder sans une authentification avancée.

Dans la description de la note de bêta, Google explique que cette fonctionnalité ne s'activera pas par défaut, il est nécessaire de faire une manipulation. Quand vous êtes dans Google Chrome bêta, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres puis dans "Confidentialité" et "Verrouiller les onglets privés lorsque vous fermez Chrome".

9to5Google fait remarquer que cette fonctionnalité ressemble un peu à celle qu'on retrouve dans l'application de recherche Google :

La possibilité de verrouiller les onglets privés de Chrome est similaire à une fonctionnalité de l'application principale de recherche Google qui utilise la biométrie pour "confirmer que c'est vous lorsque vous revenez à une session privée après 15 minutes.

Nous n'avons pour l'instant aucune date de la disponibilité de cette fonctionnalité dans l'application Google Chrome (non bêta). En général, une version d'essai de Chrome peut durer plusieurs semaines avant qu'elle soit définitivement validée pour intégrer une version finale.

On doit l'avouer, l'idée de Google est formidable, on espère qu'Apple proposera une fonctionnalité similaire dans les futures mises à jour d'iOS.





Télécharger l'app gratuite Google Chrome