L’app News Republic ferme ses portes

Triste nouvelle du côté de News Republic qui annonce à ses utilisateurs la fin du service le 14 mars prochain. Celui qu’on avait aidé à lancer en 2010 a réuni des millions de lecteurs à travers le monde grâce à un agrégateur d’informations simple et pratique.



Publicité

Lancé il y a plus de dix ans, News Republic avait connu un fort succès au milieu des années 2010 avec un rachat par le chinois Cheetah en 2016, lui-même passant ensuite sous la coupe de Bytedance qui détient notamment Tiktok. Mais apparemment, les affaires n’allaient pas fort dernièrement et les responsables ont publié un message au sein de l’app hier soir, indiquant qu’il restait un mois avant la fermeture du service. Le temps pour les clients de récupérer les quelques données si ils le souhaitent.

Cher utilisateur de NewsRepublic,

Nous vous remercions pour tout le temps dédié à NewsRepublic ! Ce fut un honneur de vous offrir un contenu de qualité et de faire partie de votre vie quotidienne durant les 10 dernières années. Malheureusement, nous avons le regret de vous informer que NewsRepublic cessera à compter du 14 mars 2021.

Vous pouvez télécharger les informations personnelles que vous avez partagées avec nous afin de voir les posts passés, les contenus que vous avez créés, vos informations de profil et plus encore.