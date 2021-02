Apple propose watchOS 7.3.1 au téléchargement

Apple a publié aujourd'hui watchOS 7.3.1, une mise à jour mineure du système d'exploitation pour Apple Watch. watchOS 7.3.1 intervient quelques semaines après la sortie de watchOS 7.3 et ne contient évidemment aucune nouveauté.

Une mise à jour corrective pour watchOS 7 à destination des Apple Watch 5 et SE

‌‌La mise à jour watchOS 7.3.1‌‌ peut être téléchargée gratuitement via l'application Apple Watch de l'iPhone en allant dans Général > Mise à jour logicielle. Pour installer le nouveau logiciel, l'Apple Watch doit avoir au moins 50% de batterie, elle doit être placée sur un chargeur et elle doit être à portée de l'iPhone‌‌‌‌‌‌‌.

Selon les notes de publication d'Apple, la mise à jour watchOS 7.3.1 introduit un correctif pour un problème qui empêchait certains modèles Apple Watch Series 5 et Apple Watch SE de se charger après être passés en mode « Réserve de marche ».



watchOS 7.3, la mise à jour précédente, a apporté une fonction Time to Walk pour Apple Fitness+, la fonctionnalité ECG à de nouveaux pays comme le Japon et a ajouté un nouveau cadran Unity. Apple travaille également sur watchOS 7.4, une mise à jour majeure qui permet notamment d'utiliser l'Apple Watch pour déverrouiller un ‌iPhone‌ lorsque vous portez un masque. Il faut également iOS 14.5 sur l’iPhone appairé.