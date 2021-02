Inde : Apple lance un défi d'activité pour voir quelle ville est la plus en forme

Hier à 20:04 (Màj hier à 20:58)

Julien Russo

Jusqu'ici, les défis d'activité de l'Apple Watch ont toujours été centralisés sur la forme et la bonne santé personnelle. Pour la première fois depuis la commercialisation de la première Apple Watch, la firme de Cupertino propose un défi qui va challenger tout un pays. L'objectif : connaître la ville qui est la plus sportive.

Voici Get Active India

À l'Apple Park on a l'esprit de compétitivité et encore plus quand il s'agit de perdre des calories et maintenir une forme physique. Apple vient de proposer un nouveau défi spécialement pour l'Inde, les utilisateurs de l'Apple Watch dans le pays vont pouvoir s'inscrire sur un programme qui va enregistrer les données des anneaux d'activités. Les données vont en suite remonter vers un système qui va regrouper les statistiques par ville. Une fois terminé, Apple va annoncer quelle ville est la plus sportive.



Les propriétaires d'Apple Watch qui veulent participer à ce grand défi vont pouvoir s'enregistrer dans l'application "Forme" de leur iPhone, il sera juste nécessaire de renseigner le nom de sa ville.

À l'heure actuelle, les villes suivantes sont reconnues : Delhi NCR, Mumbai, Bangalore, Chennai, Calcutta, Hyderabad, Pune, Ahmedabad, Jaipur, Chandigarh et Lucknow.



On a hâte d'avoir la même chose en France !

