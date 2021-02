Reset Earth : un jeu de plateforme signé l'UNEP

Guillaume Gabriel

Ce qui est bien avec l'App Store, c'est que nous avons la chance de retrouver une qualité impressionnante de jeux, avec une variété qui nous offre de nombreuses expériences. Avec cette plateforme, les développeurs peuvent laisser parler leur originalité, créer le jeu de leurs rêves et, si volonté il y a, pointer du doigt un problème du monde actuel.

C'est le cas de Reset Earth (v1.0.4, 534 Mo, iOS 13.0) qui a été lancé par l'UNEP (le programme des Nations unies pour l'environnement) récemment et qui prend la forme d'un jeu de plateforme et de puzzle sur le changement climatique. Voici la bande-annonce :

Reset Earth pointe le changement climatique sur iOS

Reset Earth suit l'aventure de Knox, Sagan et Terran alors qu'ils courent contre la montre pour trouver une solution au GROW, une maladie mortelle qui empêche quiconque de vivre bien au-delà de 25 ans. À la recherche de réponses, ils voyageront à travers le temps et à travers de multiples paysages, tentant de percer les secrets du passé pour se sauver, la couche d'ozone et l'avenir de la planète d'une catastrophe imminente. Publicité



Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a donc lancé Reset Earth, un nouveau jeu mobile sur la couche d'ozone qui vise à enseigner aux enfants et aux adolescents le rôle fondamental qu'elle joue dans la protection de la Terre. On parle d'un jeu de plateforme dans un style rétro plutôt réussi qui vous fera résoudre des énigmes et jouer avec plusieurs personnages, ayant tous une particularité.

Le jeu est disponible gratuitement sur l'App Store.

