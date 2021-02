AirPods Max 2 : Apple envisage du verre comme isolant acoustique

Alexandre Godard

Nous le savons, la technologie va beaucoup trop vite surtout, quand on est à la recherche de la moindre information inédite. À peine deux mois après la sortie de l'AirPods Max, nous voilà déjà en possession d'un brevet qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur les potentielles idées d'Apple sur son prochain casque audio.

Des oreillettes en verre pour le AirPods Max 2 ?

Le tout premier casque made in Apple, l'AirPods Max, fait fureur auprès des utilisateurs depuis sa sortie. Même si les critiques à son égard sont plus que positives, Apple travaille certainement d'arrache-pied pour nous proposer une deuxième version encore plus aboutie. À l'heure actuelle nous ne savon pas ce que la firme de Cupertino souhaite améliorer sur celui que l'on nomme pour le moment AirPods Max 2 mais un brevet paru aujourd'hui pourrait nous mettre sur une piste.

Selon le brevet en question, les oreillettes actuellement en aluminium passeraient au verre. La Pomme sait que cela serait plus fragile en cas de chute mais cela permettrait d'apporter deux nouveautés. La première serait un renforcement au niveau de l'isolation acoustique ce qui donnerait un son encore plus net que celui proposé aujourd'hui et la deuxième serait l'apport de boutons tactiques directement sur le verre qui permettrait de remplacer/supprimer la petite molette physique située au-dessus de l'oreille droite sur l'AirPods Max.



La marque déclare d'ailleurs dans ce brevet que les écouteurs/casques existent depuis très longtemps mais que l'on n'a jamais vu une progression phénoménale sur la conception et les matériaux utilisés. Comme à chaque fois que nous parlons d'un brevet, rappelons que cela reste une idée évoquée au sein des équipes d'Apple mais qu'elle pourrait très bien ne jamais voir le jour.

