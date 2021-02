Amazon vend l'iPhone XS à 415€ en reconditionné à neuf

Il y a 3 heures

Alban Martin

2

Moins cher qu'un iPhone SE 2020, l'iPhone XS s'affiche à seulement 415€ chez Amazon en version 64 Go reconditionné à neuf. Pour un tiers du prix de l'iPhone 12 Pro, vous avez un smartphone Apple récent avec écran OLED, Face ID, double APN et compatible iOS 14.

Amazon brade l'iPhone XS à 415€

L'iPhone XS, le fleuron d'Apple sorti en fin d'année 2019, est affiché à seulement 415 euros. Un rapport qualité / prix imbattable qui vous permet d'avoir l'un des tout meilleurs téléphones du marché, encore à l'heure actuelle. La puce A12 Bionic est en effet au niveau des meilleurs smartphones Android 2021 et permet de réaliser toute type de tâches comme les jeux vidéos, la réalité augmentée et autre. Sans oublier qu'elle est épaulée par 4 Go de RAM.



Rappelons également que Face ID a été amélioré sur l'iPhone XS, tout comme l'écran OLED compatible HDR et Dolby Vision. Le tout tourne sous iOS 14 et bientôt sous iOS 15.



A ce tarif, Apple vend l'iPhone SE 2020 qui se contente d'une dalle LCD de 4,7 pouces, du Touch ID, d'un simple appareil photo, de 3 Go de RAM, mais qui possède une puce A13.

Quelles garanties en reconditionné ?

Les iPhone reconditionnés ne sont pas de vulgaires téléphones d'occasion. Il s'agit d'une remise à neuf des appareils réalisés avec notamment une batterie neuve, les éléments extérieurs changés et un contrôle complet des autres composants. De plus, l'iPhone XS est garanti un an pièces et main d'oeuvre.



