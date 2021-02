Apple publie iOS 14.5 et iPadOS 14.5 bêta 2 (+ nouveautés)

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

C'est parti pour la disponibilité de nouvelles bêtas réservées exclusivement aux développeurs. Depuis quelques minutes, Apple propose la seconde bêta d'iOS 14.5 et d'iPadOS 14.5, il s'agit de la fameuse mise à jour qui va apporter l'authentification Face ID/Apple Watch, mais aussi la prise en charge de la DualSense de la PlayStation 5.



Bien évidemment tvOS 14.5 est concerné.

iOS 14.5 et iPadOS 14.5 bêta 2

Les développeurs Apple ont le feu vert pour télécharger la seconde bêta d'iOS 14.5, celle-ci est disponible dans l'Apple Developer Center ou directement dans les réglages de leur iPhone ou iPad. Pour l'instant nous n'avons pas les informations précises de ce qu'apporte cette nouvelle bêta, mais elle devrait améliorer les récentes fonctionnalités qui sont apparues dans la version précédente.



Pour rappel, Apple propose différentes nouveautés comme l'introduction d'une fonctionnalité qui propose une authentification en 50/50 pour les possesseurs d'un iPhone avec Face ID et de l'Apple Watch. Apple propose de vérifier votre identité avec la moitié de votre visage (quand vous portez un masque) et de compléter la partie manquante avec le déverrouillage de votre Apple Watch si celle-ci est sur votre poignet.

Une option "Déverrouiller avec l'Apple Watch" est disponible dans les réglages d'iOS 14.5 bêta.

Autre nouveauté intéressante, la nouvelle bêta d'iOS 14.5 et d'iPadOS 14.5 propose aussi la prise en charge de l'AirPlay 2 pour le nouveau service de coaching Apple Fitness+. Si cette nouveauté est essentiellement intéressante pour les utilisateurs américains, c'est une bonne nouvelle qu'elle sorte maintenant puisque tout sera prêt pour le lancement européen du service.

Dans les autres nouveautés, on retrouve la prise en charge de la nouvelle manette fournie avec la PlayStation 5. Vous allez pouvoir connecter votre DualSense en Bluetooth à votre iPhone pour jouer aux jeux disponibles sur l'App Store, mais aussi aux nombreux titres Apple Arcade. À l'heure actuelle, énormément de jeux iOS et iPadOS sont compatibles !

Pour ceux qui possèdent un iPhone 12, iOS 14.5 signe également la possibilité d'avoir une double SIM 5G, auparavant la seconde carte SIM ne pouvait pas gérer une connexion en 5G, ce qui est de l'histoire ancienne. Apple l'avait promis, on a attendu et on n'est pas déçu !

À noter quand même que d'après de nombreux retours, l'autonomie fond comme neige au soleil quand le modem 5G dans l'iPhone doit gérer deux SIM en connexion 5G.

Dans le reste des nouveautés d'iOS 14.5 bêta, on retrouve également le signalement des accidents, contrôle de police... Sur Apple Plans. La firme de Cupertino a fait un copier/coller de ce que propose Waze depuis de nombreuses années. Avec le nombre impressionnant d'utilisateurs de l'app, il se pourrait que les signalements soient très nombreux et donc plus efficaces pour éviter les amendes et les situations dangereuses sur la route.



Pour les deux dernières fonctionnalités "star" d'iOS 14.5, on retrouve la sélection du service de streaming quand vous utilisez Siri. Vous pouvez demander à l'assistant vocal de gérer un service en particulier, il faudra que l'application soit téléchargée sur votre iPhone pour que Siri vous le propose.

iOS 14.5 signe également l'arrivée de l'anti-tracking publicitaire pour protéger votre vie privée. Avec cette nouvelle version d'iOS, il sera possible de dire NON à une application qui souhaite vous traquer pour vous proposer des publicités personnalisées.

Toutes ces fonctionnalités sont optimisées et améliorées dans iOS 14.5 et iPadOS 14.5 bêta 2. On reste à l'affut si Apple a proposé d'autres nouveautés.

Les développeurs peuvent la télécharger dès maintenant !



Nouveautés de la bêta 2