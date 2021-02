Aux États-Unis, Best Buy offre 6 mois d'abonnement à Apple Music, Fitness+ et News+

Best Buy est l'un des revendeurs Apple est plus populaires aux États-Unis, ventant sa position de leader sur les prix les plus attractifs, l'enseigne américaine propose aussi des partenariats intéressants. En effet, pour tout achat sur son site internet, Best Buy va vous proposer plusieurs mois gratuit sur plusieurs services Apple. L'occasion pour la firme de Cupertino de trouver de nouvelles personnes pour tester ses services.

Best Buy x Apple

Si Apple n'est pas généreux sur le prix de ses produits, l'entreprise sait l'être avec ses services. Se confrontant en permanence à des concurrents toujours plus convaincants dans les fonctionnalités et périodes promotionnelles, la firme de Cupertino multiplie les partenariats pour acquérir de nouveaux abonnés. Après la collaboration avec TikTok qui consistait à proposer plusieurs mois d'essai aux utilisateurs de l'application, Apple s'est approché de Best Buy pour proposer un essai plus important de ce qui est proposé aux utilisateurs qui souscrivent d'eux-mêmes.



Le deal proposé aux clients américains de Best Buy, c'est de commander sur le site de la marque et de recevoir un mail avec la proposition de souscrire à l'un des services d'Apple. Plusieurs choix sont proposés, il y a : Apple Music, Apple News+ et Fitness+ avec 6 mois d'abonnement.

Sans grande surprise, pour profiter de l'une de ces offres, il faut ne jamais avoir été inscrit au service ni avoir été abonné récemment (le nombre de mois n'est pas précisé). Si cela peut s'avérer être difficile pour Apple Music puisque le service est disponible depuis plus de 4 ans, pour Fitness+ qui est très récent, cela peut être intéressant.

Ce partenariat est le plus important (en termes de mois offerts) qu'a réalisé Apple jusqu'ici. Le maximum qu'avait réalisé Apple c'était il y a quelques mois avec TikTok, la firme de Cupertino avait offert 4 mois gratuits d'Apple Music au lieu des 3 mois classiques qui sont offerts quand vous souscrivez depuis l'application directement !



